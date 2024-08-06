謝鋒談三中全會 稱以改革開放解決經濟問題

中國駐美大使謝鋒接受美媒專訪，回應外界對中國經濟的疑慮，稱20屆三中全會傳遞中國改革不停頓、開放不止步的重要訊息，將以改革促發展，並繼續主動對世界張開雙臂，邀企業共享中國紅利。

美國「新聞週刊」（Newsweek）5日於官網刊登專訪謝鋒全文，內容主要向讀者闡述中共20屆三中全會的精神及相關政策方向。

謝鋒表示，中國改革開放已經走過46年歷程，與以往摸著石頭過不同，「低垂果實」都摘完了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是難啃的「硬骨頭」，因此改革必須更精準、更系統、更全面，才能回應人民和世界的期待。

謝鋒提到，20屆三中全會審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，其中「改革」一詞出現145次，「開放」一詞使用35次。甫閉幕的三中全會是一座新的里程碑，發出的重要訊息是：中國改革不停頓、開放不止步。

謝鋒表示，中國堅持「開門」、「修路」、「掛鉤」，將透過縮減外資准入負面清單、落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，與更多企業共享中國發展紅利。

針對中國經濟面臨消費放緩、房市低迷等挑戰，謝鋒提出兩點回應，一是透過供需兩端發力，在供給面上推動人工智慧、航空航天、生物醫藥等新產業，需求面則透過完善城鄉融合發展、保障及改善民生體制，激發內需潛力。

二是透過長短兩線結合，透過安排超長期特別國債資金、擴大設備以舊換新規模，推動「短期穩增長，長遠增後勁」，並將加大保障性住房建設和供給力度，充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權。

另外，針對地方政府債務問題，謝鋒則回應中國將一面「開前門」，明確消費稅改革方向，適當擴大地方稅收管理權限；一面「堵後門」，建立地方債務監測監管體系，完善政府債務管理制度。

關於三中全會是否更強調政府對經濟的影響，謝鋒表示，中國堅持市場化改革取向的態度始終未變，既用好「看不見的手」，也用好「看得見的手」，將繼續深化國資國企改革，並制定民營經濟促進法，保障公平參與市場競爭。

中共20屆三中全會通過「中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定」全文。外界分析，此次三中全會著重在安全層面更甚於經濟，難以提振市場信心。