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出逃的孟加拉總理上個月剛訪陸 傳獲50億美元貸款

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平7月10日會見孟加拉總理哈希納時表示，將支持更多中國企業同孟方加強產業投資合作。（新華社）
大陸國家主席習近平7月10日會見孟加拉總理哈希納時表示，將支持更多中國企業同孟方加強產業投資合作。（新華社）

陷入動亂的孟加拉在示威群眾5日衝進總理府前，總理哈希納已提前一步搭乘軍方直升機逃往印度新德里並宣布辭職。哈希納甫於7月8日至10日對中國進行正式訪問，當時曾傳出哈希納此行獲得中國大陸一筆總額達50億美元的貸款。

美國之音指出，針對孟加拉動亂及哈希納逃亡一事，大陸官媒低調報導，但網民則讚賞抗議者的勇敢。一名博主寫道，「在民主和公平發生持續且嚴重倒退的時刻，英勇的孟加拉人用生命和鮮血扭轉了下墜趨勢。文明具有多樣性，但方向只有一個。」

一名網友更在微博上表示，「（孟加拉人）比東大國的人勇敢很多」，「確實，疫情連小區門都不敢出」。

不少大陸民眾對此事高度關注的原因還在於，哈希納上個才剛對中國進行正式訪問，並與大陸國家主席習近平、國務院總理李強、全國政協主席王滬寧等中共高層會面，雙方還簽訂「中華人民共和國和孟加拉人民共和國關於建立全面戰略合作伙伴關係的聯合聲明」。

據大陸當時公布的聯合聲明全文，聲明提到，「中方願繼續向孟方提供力所能及的援助，積極研究在孟建設醫院、橋梁，翻修會議中心等，支持孟經濟社會發展」。

聲明並稱，「孟方重申堅定奉行一個中國原則，中華人民共和國政府代表全中國，台灣是中國的一部分。孟方在涉及中國核心利益的問題上支持中方，支持中方為捍衛國家主權和領土完整所作努力。」

新加坡聯合早報當時曾報導，哈希納時隔五年再度訪問中國，據報將與中方簽署20項合作協議，包括一筆總額達50億美元的中國貸款。

報導稱，中孟兩國2016年簽署價值超過240億美元的貸款協議，是孟加拉獲得最大的外國信貸額度。

在哈希納出訪北京前，孟加拉中央銀行行長塔盧克德對彭博社表示，孟加拉正在與中國商談一筆約50億美元的貸款，以增加該國日益減少的外匯存底。這筆資金將以人民幣計價，為出口商提供融資渠道，用於支付從中國進口的急需原材料。

孟加拉發行量最大的《黎明日報》當時也報導，中國有意提供相當於約50億美元的本幣貸款，孟加拉則希望獲得70億美元。

已經逃亡並辭職的孟加拉總理哈希納，上個月訪問大陸時傳出獲得50億美元貸款。（圖／截自新加坡聯合早報網站）
已經逃亡並辭職的孟加拉總理哈希納，上個月訪問大陸時傳出獲得50億美元貸款。（圖／截自新加坡聯合早報網站）

北京 孟加拉

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