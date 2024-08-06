香港入夏天氣酷熱 窮人最難受

香港人夏以來，天氣酷熱，昨天部分地區的氣溫更高達攝氏38.9度，在如此高溫天氣下，窮人最難受，因為他們居住的房屋細小，又大都沒有冷氣，白天只好前往有冷氣的商場避暑。

香港天文台昨天在其位於尖沙咀的總部錄得35.4度，打破今年以來的高溫紀錄。不過，這只是天文台在其總部記錄到的溫度─該台歷來以總部記錄作準，在新界上水卻記錄到38.9度，港島跑馬地也有37.3度。

在酷熱天氣下，許多港人都留在家裡，不出門；上班的也盡量留在辦公室，少外出。不過，窮人卻十分難受。

香港700萬人口中，約一半人住在政府出租的公屋，其餘人住在自購房，另有少數窮人租住俗稱的「劏房」。所謂的「劏房」，是業主把一個住房分隔為多個細小空間，分租給不同個人或家庭。

有媒體指出，目前本地有21萬個「劏房」住戶，當中可能是個人，也可能是一個家庭。這些「劏房」地小狹窄，甚至有部分由鐵皮搭蓋，天氣炎熱時，住客仿如睡在蒸爐裡。

免費報章「香港仔」今天報導，在昨天酷熱天氣下，「劏房」的溫度比室外溫度更高，停留幾分鐘已經冒汗，不少住戶為了避暑，日間大部分時間被逼離家，在有冷氣的商場流連。

報導引述一名在鐵皮「劏房」蝸居的黃姓老伯說，他所住的「劏房」安裝了冷氣機，但屋內似蒸爐，即使開機也無補於事，同時為了節省電費，他最近每天都到公園及商場流連避暑，待黃昏涼快時才回家。

他說，中午時，所住「劏房」的室溫高達40度，「真的如熱鍋上螞蟻」。