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中共統戰部長撰文談港澳台工作 重點在爭取人心

中央社／ 台北6日電

中共黨媒人民日報5日刊登中共中央統戰部部長石泰峰的署名文章。文章名為「完善大統戰工作格局」，當中提及港澳台和僑務工作的重點在於「爭取人心」。

據人民日報，石泰峰提出數個中國新時代統戰工作高品質發展的方向目標，包括促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階級關係、海內外同胞關係「五大關係」和諧，促進海內外中華兒女團結奮鬥，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興匯聚磅礡偉力。

石泰峰指出，完善港澳台和僑務工作機制。港澳台和僑務工作的重點是爭取人心。

在對台工作方面，他指出，要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅定支持台灣內部愛國統一力量，持續推進反獨促統，堅定不移推進中國統一大業。

另外，這篇文章還談及了宗教問題，指出要系統推進宗教中國化，加強宗教事務治理法治化。要引導和支持宗教以社會主義核心價值觀為引領，以增進宗教界人士和信教群眾對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同為目標」，促進教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面逐步形成中國特色，和中華優秀傳統文化相融合，與社會主義社會相適應。

同時，文章指出，要支持宗教界全面從嚴治教，不斷增強宗教界人士和信教群眾尊法、學法、守法、用法意識。

文章也說，要構建鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育常態化機制，納入幹部教育、黨員教育、國民教育體系。要堅持和完善民族區域自治制度，健全民族政策和法律法規體系，制定「民族團結進步促進法」。要加強中華民族共同體重大問題研究，加快形成中國自主的中華民族共同體史料體系、話語體系、理論體系。

石泰峰也提到，黨外知識分子工作是統一戰線的基礎性、戰略性工作。要發揮高等學校、科研院所、國有企業和文化衛生單位的重要陣地作用，推動黨外知識分子聯誼會、留學人員聯誼會、新的社會階層人士聯誼會等組織加強規範化建設。

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