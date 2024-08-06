美陷經濟衰退疑慮 玉淵潭天：眾多美企將在近期訪中

央視旗下的媒體平台玉淵潭天5日發文透露，由近期組織企業家訪美的中國貿促會方面了解，眾多美企代表明確表示將在近期訪中，並稱「美國商界用行動打臉美國政界」。值得注意的是，當前全球市場正圍繞美國經濟陷入衰退疑慮討論，美企在中美經貿之間作用引發注目。

玉淵潭天表示，在中國貿促會訪中期間，巧合的是，美國政府推遲了對中國新能源汽車、電池、晶片、醫療產品等再加徵關稅的決定。

玉淵潭天提及，抽取訪美期間美企言論，美政府對中持續打壓的領域，正是美企想跟中國合作的領域。

中國貿促會會長任鴻斌在7月29日紐約舉行的中美經貿合作論壇中提及，原本會場出席人數預定100人，但實際出席人數約300多人，這代表美企對中美雙邊經貿合作的濃厚興趣與信心。

任鴻斌指出，（中美）兩國經濟高度互補，利益深度融合，雙方加強供應鏈合作有利於維護全球供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟增長注入更多動能。

報導指出，中國貿促會於7月27日至8月1日率大陸企業訪美，為中共二十屆三中全會後首個訪美的中國工商界代表團，也是對美企訪中的回訪。