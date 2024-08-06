大陸國台辦王任宋濤會見饒慶鈴

大陸國台辦主任宋濤昨天表示，中共二十屆三中全會順利舉行，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為廣大台灣同胞特別是青年朋友參與強國建設、民族復興偉業開闢更廣闊空間。大陸將繼續致力促進兩岸交流合作、深化各領域融合發展。

福建連城縣今天舉辦兩岸（連城）少年棒球邀請賽，出席的大陸國台辦主任宋濤昨天會見帶隊參加的台東縣長饒慶鈴。宋濤表示，棒球是受兩岸同胞喜歡的運動，藉此活動能增進兩岸青少年的交流了解，也彰顯兩岸要交流要合作的大勢不可阻擋。

宋濤說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨，守護我們的共同家園，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中；要促進交流合作，共創民族綿長福祉，讓兩岸同胞都過上富足美滿的好日子。要勇擔使命責任，致力民族復興，攜手實現屬於兩岸同胞的民族復興的中國夢。他也重申，採取的一些措施，是針對少數台獨份子，絕非針對大多數台灣同胞。

饒慶鈴表示，這次代表台東來參加比賽的紅葉國小棒球隊，在台灣棒球歷史上是塊重要拼圖，這幾年成績也相當不錯，很高興能夠和台灣、大陸多所學校選手一起到連城參加盛會。