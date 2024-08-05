厄瓜多停止免簽 玻利維亞成為中國走線客新跳板

厄瓜多6月間暫停中國公民免簽入境，意圖遏止中國非法移民當跳板「走線」美國。但美媒報導，有中國「走線客」7月起改從距美國更遙遠的玻利維亞入境，再經秘魯、厄瓜多由原路線偷渡美國，路程最長達約7000英里（約1.13萬公里）。

華爾街日報報導，厄瓜多暫停中國公民免簽入境的新措施，讓中國的「走線客」急忙調整路線，他們許多人考量川普（Donald Trump）可能再度當選美國總統，而甘冒新的風險。而以玻利維亞當跳板的做法，有人成功，有人卻告失敗。

根據報導，7月中旬，許多穿越瓜地馬拉與墨西哥邊境的委內瑞拉偷渡客表示，他們在穿越哥倫比亞與巴拿馬之間的達連隘口（Darien Gap）叢林小徑上，仍然看到一群群中國人。這代表即使厄瓜多已於6月中暫停中國公民免簽入境，中國「走線客」仍在繼續前往美國邊境。

報導指出，厄瓜多暫停免簽入境後，有些中國「走線客」試圖從遙遠得多的玻利維亞首都拉巴斯（LaPaz），開始他們的陸路旅程，理由是玻利維亞仍開放中國公民落地簽證。

根據報導，從拉巴斯到墨西哥緊鄰美國加州邊界的蒂華納（Tijuana），路途長達7000英里，且中途要過9個邊界口岸。而蒂華納是許多偷渡客從拉丁美洲進入美國前，在墨西哥的最後一站。

報導提到，為避免中國邊防人員注意，多數「走線客」都會先飛往非洲或歐洲的第3國，再轉往拉丁美洲。

一名在開羅和伊斯坦堡擔任走線仲介的AnthonyPark表示，在7月的第1、2週，他已協助20多名中國「走線客」抵達拉巴斯。接下來，他們打算從的的喀喀湖（Lake Titicaca）進入秘魯，再穿過厄瓜多進入哥倫比亞，再進入中美洲。

但Anthony Park指出，進入7月第3週，他試圖將10名中國「走線客」從開羅送往拉巴斯，但其中8人未被允許登機，因為航空公司工作人員質疑，他們持有的拉巴斯飯店預訂單是否有效，而他們還被要求出示玻利維亞接待方的邀請函。

他表示，剩下登機的2人，在抵達拉巴斯後卻被遣返，原因是玻利維亞方面指2人的飯店預訂單無效，2人還當場發簡訊向他求助。「我看這件事（走線）變得越來越不順利，感覺要趕盡殺絕了」。

在專供有意「走線」者交流的網路聊天室裡，一些人提出從蘇利南進入美國的想法，因為蘇利南目前維持對中國公民免簽，但需要穿過蓋亞那和委內瑞拉才能到達哥倫比亞，屬於危險旅程；另有人甚至嘗試從古巴搭船偷渡進入美國；其他人則認為，上述2種方式都是異想天開。

Park指出，如果川普明年重返白宮，並恢復在移民問題上的強硬立場，他的生意就會枯竭。屆時「還是會漏進去（美國）幾個人，但人數會少到連仲介也沒什麼興趣了」。