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華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世 享耆壽98歲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世，享耆壽98歲。（圖／取自百度百科）
華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世，享耆壽98歲。（圖／取自百度百科）

諾貝爾物理學獎得主李政道因病醫治無效，美國時間8月4日於舊金山逝世，享耆壽98歲。澎湃新聞引述李政道代表、中國高等科學技術中心學術委員會副主任、研究員王垂林等多位李政道友人，報導了李政道逝世的信息。

李政道生於上海，原籍江蘇蘇州，美國國籍。他在1944年至1946年先後就讀於浙江大學、西南聯合大學，1950年獲美國芝加哥大學哲學博士學位，1956年任美國哥倫比亞大學教授，1960年任普林斯頓高等研究院教授，1964年任哥倫比亞大學費米講座教授，1984年任哥倫比亞大學全校講座教授。

李政道發現了關於弱相互作用中宇稱不守恆定律，和楊振寧同獲1957年諾貝爾物理學獎。

從40年代末到70年代初，李政道在弱相互作用研究領域還做出了二分量中微子理論、弱相互作用的普適性、中間玻色子理論以及中性K介子衰變中的CP破壞等重要研究成果。在統計力學方面，和楊振寧、黃克孫合作對多體理論作出了開創性的貢獻。

70至80年代，李政道創立了非拓撲性孤子理論及強子模型，提出了量子場論中的「李模型」、「KLN定理」以及「反常核態」概念等。1994年當選為中國科學院外籍院士。

哥倫比亞 美國

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