陸媒：華裔諾貝爾物理學獎獲主李政道辭世

據上海澎湃新聞報導，著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主李政道教授，因病醫治無效，於美國時間8月4日在舊金山逝世，享耆壽98歲。

根據百度百科上的資料，李政道1926年11月24日出生於上海，原籍江蘇蘇州，美籍華裔物理學家，中國科學院外籍院士，美國國家科學院院士。

1943年起，李政道先後就讀於浙江大學、西南聯合大學物理系。1950年，從美國芝加哥大學博士畢業後，先後在芝加哥耶基斯天文台、加州大學物理學系工作。1953年起，在哥倫比亞大學物理系歷任助理教授、副教授、教授。1960年，任普林斯頓高等研究院教授。 1963年，入籍美國。

李政道長期從事物理方面研究，在量子場論、基本粒子理論、核物理、統計力學、流體力學、天體物理等領域做出成果。

1957年，31歲的李政道與同是華裔物理學家的楊振寧一起因弱作用下宇稱不守恆的發現獲得諾貝爾物理學獎。

大陸三聯生活周刊今年6月在一篇李政道的人物報導中稱，李政道31歲便獲得諾貝爾物理學獎，成為史上第二年輕的諾貝爾物理學獎得主。

報導指出，李政道在20世紀70年代和80年代遊走於中美兩國之間，發揮自己的影響力，為眾多中國學生打開一扇留學之門的努力在很大程度上被忽視了。這篇報導的標題為：「李政道，為更多的中國天才打開一扇門」。