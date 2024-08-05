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談對港澳台工作 中共統戰部長：重點是爭取人心

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共政治局委員兼統戰部部長石泰峰表示，港澳台和僑務工作的重點是爭取人心。（中新社）
中共政治局委員兼統戰部部長石泰峰表示，港澳台和僑務工作的重點是爭取人心。（中新社）

中共黨媒《人民日報》5日刊出中共中央統戰部部長石泰峰的署名文章，他以「完善大統戰工作格局」撰文表示，港澳台和僑務工作的重點是「爭取人心」，要貫徹新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，堅定支持島內（指台灣）愛國統一力量，持續推進反「獨」促統，堅定不移推進祖國統一大業。

石泰峰在文章中首先指出，完善大統戰工作格局，是中共總書記習近平關於做好新時代黨（中共）的統一戰線工作的重要思想的重要內容，是做好新時代統戰工作的重要保障，也是進一步全面深化改革、為推進「中國式現代化」凝心聚力的重要措施。

對於上月中共三中全會的舉辦，他說，全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，就完善大統戰工作格局作出重要部署，意義重大、影響深遠。

因此，石泰峰提出數個大陸新時代統戰工作高品質發展的方向目標，包括促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階級關係、海內外同胞關係「五大關係」和諧，促進海內外中華兒女團結奮鬥，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興匯聚磅礴偉力。

他還強調，要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治角色的政策措施，堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度，以及健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，和系統推動宗教中國化，加強宗教事務治理法治化，完善黨外知識分子和新的社會階層人士政治引領機制等。

其中，對於三中全會《決定》中提出的「完善港澳台和僑務工作機制」，石泰峰直言，港澳台和僑務工作的重點是爭取人心。

他說，要堅持並完善「一國兩制」制度體系，堅定貫徹「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，發展壯大愛國愛港愛澳力量，形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線。

石泰峰說，要貫徹新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，堅定支持島內（指台灣）愛國統一力量，持續推進反「獨」促統，堅定不移推進祖國統一大業。

他說，要加強和改進僑務工作，完善涉僑法律法規政策，加強海外愛國力量建設，形成共同致力中華民族偉大復興的強大力量。

中共

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