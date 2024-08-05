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政治功能早已弱化 港媒：今年北戴河「無會」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
8月3日，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。（新華社）
8月3日，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。（新華社）

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇8月3日現身北戴河，看望暑期休假專家。這意味著「北戴河時段」已經啟動。但北戴河會議的政治功能早已弱化，今年該議的都議了，根本「無會」。

港媒星島日報5日刊出署名文章指出，每逢8月，大多數中共中央領導人會在央視新聞聯播「消失」兩周，跑到海濱城市北戴河休假式辦公，並以中共中央、國務院名義邀請專家人才代表暑期到北戴河休假。

去年獲邀到北戴河休假、坐在蔡奇兩側的是中國工程院院士、醫學家鍾南山和張伯禮，今年則是中國科學院院士、清華大學人工智能學院院長姚期智，中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤，據稱今年休假以「愛國奮鬥」為主題。

文章稱，過去十幾年，一踏入8月，某些境外和社交媒體照例進入「北戴河狂歡」，神秘兮兮探討「北戴河會議」，有的還要言之鑿鑿搞些什麼「元老放話」「爭吵劇烈」等等。

關於是否存在「北戴河會議」，在毛澤東時代，北戴河確實是「夏都」，作出「炮打金門」等系列重大決策，鄧小平和江澤民時代也會在北戴河召開會議。胡錦濤執政後，2003年已宣布中央五大班子不到北戴河辦公。習近平登場之後，更是弱化了北戴河的政治功能，但北戴河療養制度依然保留。

7月25日，政治局常委會召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作。7月30日，政治局召開會議，部署下半年經濟工作。該議的已經議了，北戴河根本「無會」。

北京青年報指出，以中共中央、國務院名義邀請專家人才代表暑期到北戴河休假，是中共和大陸官方人才工作的一項重要制度性安排。1987年夏天，中共中央邀請14位作出重大貢獻的科技專家到北戴河休假。7月24日，鄧小平會見了專家代表。此後，中共中央、國務院舉辦北戴河暑期專家休假活動逐步形成制度。

報導稱，2001年起，中國首次把人才問題提升至國家戰略層面，專家北戴河夏季休假作為制度被確定下來，北戴河也由此成為 「專家人才會客廳」。中組部有關負責人曾表示，中共中央邀請專家到北戴河休假，主要是讓專家暫時放下手中繁忙的工作，帶著家人，充分地休息和放鬆。

中共 家人

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