港評：中國北戴河已無會 變為休假療養時段

據指出，中共前總書記胡錦濤執政之後，已於2003年宣布中央五大班子不到北戴河辦公；現任總書記習近平登場之後，更是弱化了北戴河的政治功能，但北戴河療養制度依然保留。

北戴河會議早年備受關注，被視為中共高層在夏天休假期間開會並作出重大決策的場合。

星島日報今天刊文指出，中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日現身北戴河，看望暑期休假專家，這意味著「北戴河時段」已經啟動。

文章表示，每逢8月，大多數中共中央領導人在央視新聞聯播「消失」兩週，跑到海濱城市北戴河休假式辦公，並以中共中央、國務院名義邀請專家人才代表暑期到北戴河休假。

去年獲邀到北戴河休假、坐在蔡奇兩側的是中國工程院院士、醫學家鍾南山和張伯禮，今年則是中國科學院院士、北京清華大學人工智能學院院長姚期智，中國科學院院士、南方科技大學校長薛其坤，而今年休假以「愛國奮鬥」為主題。

文章表示，過去十幾年，一踏入8月，境外和社交媒體就會探討「北戴河會議」，傳出「元老放話」、「爭吵劇烈」等新聞。

文章強調，在毛澤東時代，北戴河確實是「夏都」，作出「炮打金門」等系列重大決策，鄧小平和江澤民時代也會在北戴河召開會議；胡錦濤執政之後，2003年已宣布中央五大班子不到北戴河辦公，習近平登場之後，更是弱化了北戴河的政治功能，但北戴河療養制度依然保留。

文章指出，7月25日，中共政治局常委會召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作；7月30日，政治局召開會議，部署下半年經濟工作。所以，「該議的已經議了，北戴河根本『無會』。」

例外的是，如果8月初中國內外發生突發大事，不排除中共高層會在北戴河「議一議」。