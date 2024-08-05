菲加固擱淺艦 中菲南海緊張再起

中國大陸和菲律賓上月才就菲國在仁愛礁「擱淺」軍艦（馬德雷山號登陸艦）補給達成臨時性安排，南海情勢有望趨緩。然而，彭博社引述多名知情人士透露，菲律賓軍方近期已完成該艘軍艦的加固作業，使其能夠繼續存在大約十年，菲軍得以駐守。中菲在南海的對峙恐再度升高。

中菲南海衝突上月一度出現緩和契機，雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。不過，雙方仍就菲國軍艦運補是否「事先通報」各執一詞。北京強調絕不接受菲方運送建材上艦，建造固定設施和永久哨所。

彭博社引述消息人士表示，在二○二一年時，菲國軍艦早已鏽跡斑斑，被認為只剩下三至五年壽命。另兩名消息人士說，雖然菲律賓之前已採取措施加固軍艦，但直至菲總統馬可仕在二○二二年上台後，馬尼拉對加固軍艦的任務才明顯加快，努力維持這個軍事前哨的存在。

有消息人士稱，菲律賓對該艘軍艦的加固和改進，足以讓其未來多年繼續成為菲律賓駐守這一淺灘及這一爭議海域的堅固哨所，讓它再屹立不倒多年。

報導指出，菲律賓運送補給至該艘軍艦，是菲律賓和北京關係緊張的根源之一。中方海警船在海上民兵船協助下，屢屢對菲律賓的補給船進行攔阻和騷擾。馬可仕上台後放棄了前任總統杜特蒂的親中路線，在維護海域主權問題上行動更為堅定，這也加劇菲律賓與大陸在南海的對峙和對抗。

雙方最近一次衝突發生在六月十七日，菲方指責中方在衝突中導致八名菲軍人受傷，其中一名軍人失去一根手指。中方則指責菲方運補船非法闖入和危險靠近中方船隻，將衝突歸咎於馬尼拉。

美國之音分析，儘管目前南海局勢大致平靜，但中菲在南海爭議海域的對峙和衝突有愈演愈烈之勢。為防止局勢失控，雙方經過多輪談判，於七月廿一日就菲律賓對擱淺軍艦補給達成臨時性安排協議。協議簽訂後，菲國表示首次對軍艦的補給沒有受到中方海警船的騷擾或攔阻。