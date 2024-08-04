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傳中共中央外辦副主任鄧洪波 將接替吳懇任北京駐德大使

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室副主任鄧洪波據報將接任中國駐德國大使，中國駐德大使屬於副部級。（搜狗百科照片）
中共中央外事工作委員會辦公室副主任鄧洪波據報將接任中國駐德國大使，中國駐德大使屬於副部級。（搜狗百科照片）

中共中央外事工作委員會辦公室副主任鄧洪波據報將接任中國大陸駐德國大使。

香港《南華早報》8月4日引述知情人士報導，鄧洪波將接替吳懇，履新駐德大使。

中國大陸駐德國大使館官網早前公布，吳懇7月24日在一場活動上發表談話，在即將離任之際向德國各界人士辭行。

中德兩國關係不久前因間諜事件而受到考驗。德國外交部7月31日針對聯邦製圖機構三年前遭網攻事件，罕見召見中國大使。德國內政部長費澤（Nancy Faeser）說：「我們呼籲中國不要進行並防止此類網路攻擊。」

中國駐德國使館針對此事向德國提出交涉。中國大陸外交部也強調，中德在網路安全領域的溝通渠道是暢通的，並說：「雙方應通過對話合作共同應對網路安全的威脅挑戰，而非動輒訴諸麥克風外交，對他國進行抹黑攻擊，散布『中國駭客攻擊』的虛假訊息。」

在這之前，德國駐華大使傅融（Patricia Flor）4月在社交平台X寫道，四名德國人因涉嫌為中國情報機構從事間諜活動而被捕，她因此被中國大陸外交部召見。

公開資料顯示，鄧洪波今年59歲，曾長期獲委派駐美國工作，曾任駐美公使。

鄧洪波曾任外交部條約法律司科員、禮賓司科員，駐越南大使館科員、隨員、三等秘書，外交部美大司三等秘書、副處長、一等秘書，駐美國大使館一等秘書、參贊，外交部美大司參贊。

鄧洪波在2007年出任外交部美大司副司長，負責中國與美國、加拿大和太平洋島國的雙邊事務。他在2009年履新駐肯亞大使、常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃署代表，2010年10月再度赴美，出任駐美國大使館副館長、公使。

中國駐德國大使屬於副部級。中國目前有17個副部級大使，包括駐美國、駐俄羅斯、駐德國、駐英國的大使。

外交部 大使館 德國 間諜

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