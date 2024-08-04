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斡旋俄烏 陸政府歐亞事務特別代表李輝訪南非穿梭外交

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸將就烏克蘭危機展開第四輪穿梭外交，中國大陸政府歐亞事務特別代表李輝8月2日赴南非訪問。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸將就烏克蘭危機展開第四輪穿梭外交，中國大陸政府歐亞事務特別代表李輝8月2日赴南非訪問。（圖／取自大陸外交部網站）

俄烏戰爭綿延已超過兩年，大陸近期就烏克蘭危機再次展開穿梭外交。中國大陸政府歐亞事務特別代表李輝8月2日訪問南非，會晤南非外交部總司長丹格、總統法律及國際關係顧問傑樂，就烏克蘭危機問題交換意見。

據大陸外交部網站3日消息，李輝表示，國際社會普遍認為應推動烏危機局勢降溫。中國和巴西聯合發表的關於推動政治解決烏危機的「六點共識」已得到110多國積極響應，中方願同南方加強溝通協調，在「六點共識」基礎上推動形成凝聚國際共識的「最大公約數」。

南非讚賞中方進行穿梭外交，認為「全球南方」國家應加強協作，向國際社會發出公平、公正聲音，為推動局勢降溫、最終實現和平創造條件。南非原則支持「六點共識」，期待同中、巴攜手在多邊框架下共同宣介。

而在訪問南非之前，李輝於7月29日先赴巴西訪問，分別同巴西總統首席特別顧問阿莫林、總統外事顧問伊布拉因、外交部亞太事務副外長薩博亞舉行會見、會談，就烏克蘭危機問題交換意見。

李輝當時也透露稱，「六點共識」已得到110多個國家積極回應。他強調，當前俄烏戰事仍在延續，當務之急是推動局勢降溫，大陸願繼續同巴方加強溝通協調，共同推動烏危機最終政治解決。

據了解，「六點共識」為2024年5月23日，中共外事辦主任兼外長王毅在北京與巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）宣布，雙方就推動政治解決烏克蘭危機、呼籲局勢降溫深入交換意見並達成六點共識。

具體來看，六點共識包括呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」、認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路、應加大對相關地區人道主義援助、反對使用大規模殺傷性武器及攻擊核電站等和平核設施，最後是反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。

此前，大陸外交部發言人毛寧於7月26日宣布，李輝自7月28日起訪問巴西、南非和印尼。毛寧稱，烏克蘭危機全面升級已近兩年半時間，但戰事仍在延續，和談前景還不明朗，衝突存在進一步升級外溢的風險。在這一背景下，中方派李輝7月28日起出訪，就烏克蘭危機展開第四輪穿梭外交，同「全球南方」重要成員就當前局勢及和談進程進一步交換意見。

大陸政府歐亞事務特別代表李輝訪南非穿梭外交。圖／取自大陸外交部網站
大陸政府歐亞事務特別代表李輝訪南非穿梭外交。圖／取自大陸外交部網站

南非 巴西 烏克蘭

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