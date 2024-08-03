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陸開啟北戴河暑休 中共政治局常委前去看望專家

中央社／ 台北3日電
受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。圖／新華社
受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。圖／新華社

據中國官媒報導，中共政治局常委蔡奇今天在北戴河看望暑期休假專家，今年暑休以「愛國奮鬥」為主題，參加休假活動的專家主要來自自然科學、工程技術、哲學社科、文化藝術等領域。

今年的北戴河暑休在中共20屆三中全會結束後舉行。據中國官媒央視新聞報導，受中共總書記習近平委託，蔡奇今天在北戴河看望暑期休假專家，代表中共中央、國務院向專家人才問候。

蔡奇表示，習近平始終關心關愛專家人才，對人才工作作出一系列重要指示，注重聽取專家學者意見建議。

蔡奇說，中共20屆三中全會繪就進一步全面深化改革的全景圖，中國式現代化提供了廣闊舞台，廣大專家人才幹事創業迎來了最好時期。

他說，希望專家人才深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，學習貫徹20屆三中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚科學家精神，勇擔歷史重任，為建設教育強國、科技強國、人才強國，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興再立新功。

據報導，與蔡奇一起參加看望活動的，還有中央組織部部長李干杰，國務委員諶貽琴，全國政協副主席姜信治。

過往每年進入8月，中共高層都會在公開場合消失，轉到北戴河度假，或邀部分專家一同前往，並在度假時以形式不拘的會面交換意見，外界稱為「北戴河會議」。

曾有看法指出，北戴河會議已不復存在，成為純粹的度假性質；但也有媒體不時傳出中共高層仍在度假時開會，並就某些重大問題作出決定。

中共 央視 科學家 習近平

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