大陸在南海西沙群島永興島開五金店 提供數千種商品

大陸近年在其所實際控制的南海諸島上，持續完善生活便利措施，繼火鍋店、咖啡店與軍營超市後，最新進展是五金行也已經在永興島開設，並且提供了「數千種」商品，涵蓋工具配件、門窗配件、電車配件、油漆等多種類別。

根據大陸三沙市人民政府微信公眾號2日晚間消息，「鑫宜五金店」8月1日在永興島正式掛牌運營，這間五金行位於機場路機場貨運站旁，面積約100平方公尺。店內採用開放式佈局，設有12個貨架，劃分8個類別區域，將工具配件、電器配件、安全消防、水管、門窗配件、電車配件、油漆等數千種商品科學歸類，同時店內還設有諮詢台，確保顧客購物過程更加便捷高效。

國企三沙市天勤服務管理有限公司綜合組副主管王海隴表示，鑫宜五金店前期籌備近兩個月時間，並向各島礁駐島軍民警徵集日常所需的五金用品，「目前店裡的陳列物品已配備齊全，可供駐島居民採購」。

三沙市是大陸2012年設立的地級市，隸屬於海南省，治所就設在西沙群島的永興島，該座島嶼是南海人口最多的島嶼，係以1946年中華民國政府遣去接收的國軍「永興」號巡邏艦命名，1950年海南島戰役後國軍撤離，後由中共控制迄今。截至2020年底，三沙市共有2333名常住人口。

近年大陸方面持續加速建設已控制的各島礁，除吹沙填海增加土地面積外，相關配套措施也越來越完善，如2023年2月迄今，永興島已有咖啡餐飲店「椰語堂福山咖啡三沙聯名店」、火鍋店「寬窄巷子」開幕營運，此外，南沙群島的永暑礁、渚碧礁、美濟礁等也已於2023年初啟用「軍營超市」。

不過在永興島開五金行是否會引起同樣對該島有主權聲索的越南不滿，仍需觀察，因為2023年5月越南外交部副發言人范秋姮曾在記者會上就「寬窄巷子」開店表示，「越南擁有足夠法律依據和歷史證據來證明本國對西沙群島（約稱黃沙群島）的主權是符合國際法」。她強調，越南堅決反對侵犯越南對該群島的主權和有關權利的行為。

此外，越南已經在今年7月17日正式向聯合國大陸架界限委員會提交南海（越稱東海）中部海域越南200海里以外大陸架外部界限劃界案，當時越南再次重申了越南對西沙（越稱黃沙）和南沙（越稱長沙）兩個群島的主權符合國際法和越南按照《聯合國海洋法公約》確立的南海上越南各海域的權利，並表示「已向有關國家通報」。

但大陸外交部發言人林劍回應指出，越方相關主張涵蓋「中國南沙群島的部分區域」，侵犯了大陸的領土主權和海洋權益。根據大陸架界限委員會「有爭端、不審議」相關議事規則，委員會不會審議、認定越南和菲律賓有關劃界案。「此類舉動實際沒有任何意義，只會凸出分歧、激化矛盾，無益於爭端的解決」。