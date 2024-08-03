聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳「駐處輪替困難」 澳門政府回批陸委會：嚴重損害澳台關係
我駐澳門辦事處近日由陸委會披露，一位外交官7月23日返台，輪換出現障礙，我方無法接受「一中承諾書」，呼籲澳門方面「盡速摒除不必要的障礙」。對此澳門政府2日晚間回批陸委會「歪曲事實惡意炒作」，強調相關規定「完全正當合理」，當前問題是台灣當局「不負責任的結果」。
澳門政府2日晚間發布「對台灣當局關於『台北經濟文化辦事處』人員輪換的回應」，當中提到「就台灣當局歪曲事實，惡意炒作在澳門的『台北經濟文化辦事處』人員輪換的做法」，澳門特區政府表示堅決反對。
這份聲明提到，根據「中華人民共和國澳門特別行政區基本法」和1999年「中央人民政府處理『九九』後澳門涉台問題的基本原則和政策」，台在澳機構及人員「必須遵守一個中國原則」。
聲明強調，澳門政府對在澳門的台北經濟文化辦事處及人員提出簽署「承諾書」的相關要求，採取有關措施，「完全正當合理」。
聲明批評「台灣當局方面歪曲事實，抹黑攻擊，突顯出於政治目的而惡意炒作，嚴重損害澳台關係」。且再度指出，「當前台北經濟文化辦事處的人員問題是台灣當局一意孤行，不負責任的結果，一切後果應由台灣當局全部承擔」。
根據我駐澳門辦事處官網7月23日發布一則公告，當中已經提到，「本處將自2024年7月23日起延長護照、入國證明書、簽證及文件驗證等相關業務之辦理工作天，各項業務辦理流程及所需文件則均與現行規定相同，敬請預約後再行前來」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言