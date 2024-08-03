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「友好鄰邦」蘇林任越共總書記 習近平致賀電：中越共同體走深走實

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
越南國家主席蘇林新任越共中央總書記，大陸國家主席習近平向蘇林致賀電。圖／取自央視
越南國家主席蘇林新任越共中央總書記，大陸國家主席習近平向蘇林致賀電。圖／取自央視

越南國家主席蘇林新任越共中央總書記，大陸國家主席習近平向蘇林致賀電，他指出，越南近年來深入推進黨的自身建設，推動社會主義建設和革新開放事業取得新成就，也希望與蘇林一起引領中越命運共同體建設走深走實。

據央視和路透報導，越共中央第十三屆中央委員會全體會議3日上午在越南首都河內舉行。會後召開的新聞發布會宣布，蘇林當選為新任越共中央總書記。蘇林在當選後表示，將會繼承及宣揚前越南共產黨中央委員會總書記阮富仲的遺志，並加強越南的社會經濟發展。他同時重申越南的外交政策不變。

習近平在賀電中表示，欣悉蘇林當選越南共產黨中央委員會總書記，謹代表中國共產黨中央委員會，並以個人名義，向蘇林表示熱烈祝賀。

習近平表示，近年來，越南共產黨貫徹落實十三大決議精神，深入推進黨的自身建設，推動社會主義建設和革新開放事業取得新成就。相信在越共中央堅強領導下，越南全黨和全國人民將勝利完成越共十三大提出的目標任務，穩步推進十四大籌備工作，朝著建黨建國「兩個一百年」目標不斷邁進。

在中越關係方面，習近平表示，中越是山水相連的社會主義友好鄰邦。去年12月，他對越南進行國事訪問，雙方共同宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體，開闢了兩黨兩國關係新征程、新篇章。

習近平最後表示，願同蘇林總書記同志一道，引領中越命運共同體建設走深走實，共同弘揚傳統友誼，鞏固政治互信，深化戰略溝通，推動務實合作，為兩國人民帶來更多福祉，為人類和平與進步事業作出積極貢獻。

蘇林今年六十六歲，來自越南北部興安省，自2016年4月起開始擔任越南公安部長。蘇林作為公安部長，成為越南反腐運動的執行者，也是中央反腐敗反消極指導委員會副主任，主任則是越共總書記阮富仲。

共產黨 習近平 越南 阮富仲

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