美《國家反間諜戰略》 中俄為最重大情報威脅

美國總統拜登（Joe Biden）1日簽署《國家反間諜戰略》（National Counterintelligence Strategy），主要目標是為美國情報機構提供對抗威脅的路線圖。該戰略並將俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮列為主要罪魁禍首，莫斯科和北京則被認定為「最重大的情報威脅」。

據美國之音報導，該戰略一部分涉及投資技術和項目，以幫助美國情報機構更好地發現陰謀、預測威脅，並更廣泛地與其他政府機構和盟友分享相關資訊。文件並呼籲擴大使用人工智慧工具，以防禦間諜活動，併發起旨在破壞外國陰謀的進攻性活動。

該戰略文件指出，這些國家越來越常發起更具侵略性的行動，甚至共同或與其他國家合作，且許多中國、俄羅斯和伊朗的情報活動仍然未被發現。

此外，商業實體正在發揮越來越重要的推動作用。某些情況下，外國間諜機構轉向廣泛可用的產品，以進行監視或收集大量數據。在其他情況下，間諜利用技術滲透到屬於美國政府和私人實體的關鍵系統中，

該文件指出，「越來越多商業公司正在向市場注入高品質網絡入侵工具，擴大外國情報行為者的數量，這些人可能威脅到我們的網路和相關人員。」

美國情報官員並提出警告，美國的對手有時會與私人公司合作，以掩蓋其參與行動。一名美國情報官員在本週稍早指出，俄羅斯正在轉向俄羅斯私人公司，試圖干預即將到來的美國總統大選。