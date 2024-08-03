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加軍艦穿越台海 陸國防發言人：高調炒作錯誤行徑刷「存在感」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自中國國防部官網）
中國國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自中國國防部官網）

加拿大海軍「蒙特婁」號護衛艦7月31日過航台灣海峽。加國防部長隨後重申加方對實現「自由、開放、包容」印太地區的承諾。據大陸國防部網站，大陸國防部發言人張曉剛昨2日對此以答記者問方式回應表示，加軍艦在台灣海峽滋擾攪局，向「台獨」分裂勢力釋放錯誤訊號，嚴重危害台海和平穩定。加方高調炒作其錯誤行徑刷「存在感」，還堂而皇之找藉口誤導輿論，更是錯上加錯。

加拿大正尋求與中國大陸改善自2018年逮捕華為時任財務長孟晚舟後交惡長達七年的關係，其外長趙美蘭剛結束對中國睽違七年的訪問，大陸外交部長王毅7月19日在北京與趙美蘭舉行會談時表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以求同存異的精神處理分歧，推動兩國關係改善，他還強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是大陸內政，不容許外部干涉。趙美蘭則說，願積極、務實地改善和發展對大陸的關係，維持接觸對話。

不過，趙美蘭7月20日剛自中國大陸返回加拿大，加拿大軍艦就於7月31日穿越台灣海峽，而大陸軍方也沈默2天後才作出表態。

張曉剛說，東部戰區對加拿大「蒙特婁」號護衛艦過航台灣海峽並炒作事作了回應，中方已透過軍事外交管道向加方提出嚴正交涉。他說，加軍艦在台灣海峽滋擾攪局，向「台獨」分裂勢力釋放錯誤訊號，嚴重危害台海和平穩定。需要指出的是，加方高調炒作其錯誤行徑刷「存在感」，還堂而皇之找藉口誤導輿論，更是錯上加錯。

他表示，台灣問題是中國內政，不容許任何外來干涉。我們正告加方，應恪守一個中國原則，在台灣問題上謹慎行，避免影響兩國兩軍關係發展。

加拿大 台灣海峽 軍艦

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