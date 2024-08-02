澳門政府：台灣駐澳人員須遵守一中原則

針對台灣方面早前批評澳門政府不發給駐澳接任人員簽證，澳門政府今天回應稱，台灣駐澳人員必須遵守「一個中國」原則。

澳門政府發表聲明稱，根據澳門基本法和1999年「中央人民政府處理『九九』後澳門涉台問題的基本原則和政策」，台灣在澳機構及人員必須遵守「一個中國」原則。

聲明表示，澳門對在澳的台北經濟文化辦事處及人員提出簽署「承諾書」的相關要求，完全正當合理。

聲明還稱：「台灣當局方面歪曲事實，抹黑攻擊，突顯出於政治目的而惡意炒作，嚴重損害澳台關係。當前台北經濟文化辦事處的人員問題是台灣當局一意孤行，不負責任的結果，一切後果應由台灣當局全部承擔。」

陸委會副主委梁文傑昨天指出，外交部派在駐澳門辦事處的人員日前結束派任返台，接任人員不同意簽署「一中承諾書」而無法獲得簽證，目前駐處官員僅剩陸委會派出的兩人。

梁文傑呼籲澳門政府友善處理駐澳門辦事處人員的派駐問題，讓台灣的人員正常輪替，「倘若仍堅持損人不利己的作為，台灣也會做最壞的打算」，屆時一定會衝擊到台灣與澳門的民間交流，還有澳門的國際形象，衍生的負面效應，澳門須負完全責任。