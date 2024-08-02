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加拿大軍艦通過台海 共軍提出交涉批刷存在感

中央社／ 台北2日電

加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號前天穿越台灣海峽，重申對印太地區自由、開放和包容的承諾。中國國防部今天表示已透過軍事外交管道向加方提出交涉，批加拿大高調炒作此舉刷「存在感」。

中國國防部2日晚間發布「答記者問」新聞稿，中國國防部新聞發言人張曉剛稱，共軍東部戰區對加拿大蒙特婁號（HMCS Montréal）過航台灣海峽並炒作一事作了回應，中方已透過軍事外交管道向加方提出嚴正交涉。

他宣稱，加拿大軍艦在台灣海峽「滋擾攪局」，向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，嚴重危害台海和平穩定。加方高調炒作其錯誤行徑刷「存在感」，還堂而皇之找藉口誤導輿論，更是錯上加錯。

張曉剛還稱，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。正告加方，應恪守一個中國原則，在台灣問題上「謹言慎行」，避免影響兩國兩軍關係發展。

加拿大聯合作戰司令部7月31日於X平台宣布，蒙特婁號近期執行穿越台灣海峽例行任務，加拿大支持以規則為基礎的國際秩序，促進印太地區和平、韌性及安全。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）也發文說，這次任務重申加國對「自由、開放和包容」印太地區的承諾；將持續增強加拿大皇家海軍在印太地區的軍事部署。

外交部對此表示歡迎與肯定，並指這是加拿大2022年11月發布「印太戰略」以來，第4度派遣軍艦航經台海，具體展現民主盟友對台海自由開放及和平現狀的重視及支持。

加拿大 印太 國防部

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