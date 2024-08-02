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港特首結束東南亞之行 聲稱有5項成果

中央社／ 香港2日電
香港特別行政區行政長官李家超。中新社
香港特別行政區行政長官李家超。中新社

香港行政長官李家超結束訪問東南亞3國，聲稱此行有5項成果，包括寮國、柬埔寨和越南都表示支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

官方香港電台今天報導，李家超總結此行時說，所獲得的5項成果，包括建立明確共識，加強政府之間的往來，並同意增加高層互訪、出席雙邊活動；香港與3國共簽定55份合作協議或備忘錄，涵蓋貿易、投資、物流、海關、教育和銀行等。

此外，香港擴大和鞏固了與3國的商業網路，為開拓新空間增強動能；以及建立共建「一帶一路」的共識，香港可以在多方面向3國提供相關服務；3國政府都明確表示支持香港加入RCEP。

李家超日前率領由工商界人士組成的特區代表一連6天訪問寮國、柬埔寨和越南。

自從香港因為實施國安法而遭到美國等西方國家制裁後，港府在北京中央的協助下，致力拓展與東南亞和中東的經貿關係。

李家超 東南亞 香港

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