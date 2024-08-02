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共軍三戰區司令員調動 黃銘吳亞男分掌中部、北部戰區

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
多位共軍將領異動的消息，在「八一」前後遭到披露，涉及三大戰區的司令員調動。圖為新任北部戰區司令員黃銘7月31日出席瀋陽召開的遼寧省「慶八一軍政座談會」。（圖／取自遼寧日報微信公眾號）
多位共軍將領異動的消息，在「八一」前後遭到披露，涉及三大戰區的司令員調動。圖為新任北部戰區司令員黃銘7月31日出席瀋陽召開的遼寧省「慶八一軍政座談會」。（圖／取自遼寧日報微信公眾號）

共軍事高層近日傳出異動，五大戰區有三大戰區司令員調動，除了上將吳亞男接任南部戰區司令員外，原任的中部戰區司令員黃銘上將則已經接任北部戰區司令員。

共軍建軍97周年之際，多地舉辦相關活動，官媒的報導也披露多位戰區司令員已經調動。根據7月31日的「廣東新聞聯播」及8月1日「遼寧日報」消息，吳亞男已任南部戰區司令員、黃銘已任北部戰區司令員。

港媒星島日報報導，傳聞原任北部戰區司令員、共軍空軍上將王強已調任中部戰區司令員。

目前官方尚未披露王強的去向。至於南部戰區原任司令員王秀斌上將，也仍未有官方的最新消息。

除此之外，目前也有個別省份的軍區司令員已經換將。如青海新聞聯播消息，7月31日青海省軍區黨委十三屆十三次全體（擴大）會議暨建設規範化治理集訓舉行，當中顯示共軍少將李勝利已任青海省軍區黨委副書記、司令員。

另據蘭州日報消息，7月31日，甘肅省委常委、市委書記張曉強走訪慰問西部戰區陸軍和甘肅省軍區，當中顯示共軍中將鄭堰坡已經擔任西部戰區副政治委員兼西部戰區陸軍政治委員。

共軍 軍區 陸軍

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