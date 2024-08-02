美俄罕見大換俘 北京籲雙方溝通：有利於國際和平

美國等西方國家與俄羅斯罕見進行大規模換俘行動，大陸外交部對此表示，希望美俄通過溝通對話解決雙邊關係中的問題，「這有利於國際和地區的和平與穩定」。

據澎湃新聞消息，大陸外交部2日記者會上，法新社記者提問，俄羅斯與多個西方國家交換了26名囚犯，包括美國《華爾街日報》記者，對此大陸外交部發言人林劍表示，「我們注意到有關的報導，美國和俄羅斯都是聯合國安理會常任理事國和有影響力的大國。我們希望美俄通過溝通對話解決雙邊關係中的問題，這有利於國際和地區的和平與穩定」。

北約多國與俄羅斯1日在土耳其安卡拉進行換俘，是近年最大的換俘行動，涉及美國、俄羅斯、德國、波蘭、斯洛維尼亞、挪威、白俄羅斯等7國。俄羅斯衛星通訊社援引「俄羅斯有關部門的一位可靠的消息人士」表示，俄羅斯對此次換囚行動「非常滿意」。

此外，就日前美國內政部發布「聯邦印第安人寄宿學校真相倡議」專案調查報告第二卷，顯示歷史上曾有近千名原住民兒童在美國政府運營或支持的寄宿學校就讀期間死亡，原住民兒童在寄宿學校遭受了身體虐待，被強制改變信仰，因說母語而受到懲罰。

就此，林劍2日表示大陸注意到了有關報告，「美國的立國史就是印第安人的血淚史，原住民問題是美國的原罪，印第安寄宿學校是最大的罪證」。他強調，歷史上，美國對印第安原住民進行了系統性文化滅絕、精神滅絕、種族滅絕。時至今日，他們仍是「看不見的群體」和「正在消失的種族」。

他批評，「令人遺憾的是，美國不僅長期迴避並試圖隱瞞這段黑歷史，還打著人權的幌子散播別國強迫勞動、強制同化的虛假資訊，對加薩前所未有的人道危機漠不關心，利用美軍治外法權的庇護，恣意妄為，在別國犯下了濫殺、虐囚等滔天的罪行」。

林劍強調，印第安人的歷史不公必須得到正視。美國在世界範圍的人權劣行必須得到糾正。「美方應以史為鑒，反躬自省，好好的治一治自己的人權病和四處干涉別國內政的多動症」。