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共軍駐日少將：將以及時、堅決、有力作為遏止「台獨」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐日使館日前舉辦共軍97周年招待會，共軍駐日武官皇甫群星（前排右四）對台灣議題有諸多表態。（圖／取自大陸駐日使館官網）
大陸駐日使館日前舉辦共軍97周年招待會，共軍駐日武官皇甫群星（前排右四）對台灣議題有諸多表態。（圖／取自大陸駐日使館官網）

近日是共軍建軍97年，共軍將領持續釋出反對台獨的訊號，除了大陸國防部長董軍之外，共軍少將、駐日武官皇甫群星則強調共軍「將以及時、堅決、有力的作為遏止『台獨』」。

據大陸駐日本大使館官網1日晚間消息，皇甫群星在7月31日晚間共軍建軍97周年招待會上致詞指出，台灣問題是大陸核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」。

他強調，共軍是「捍衛國家主權和領土完整無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為遏止『台獨』」。

大陸駐日大使吳江浩則提到，當前中日關係處於不進則退的關鍵階段，雙方應以去年11月兩國領導人會晤重要共識為引領，恪守中日四個政治文件原則，牢牢把握兩國關係的正確方向，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到具體政策和實際行動中，「特別是在歷史、台灣等關鍵問題上重信守諾，為中日關係的健康穩定發展不斷注入正能量」。

另據大陸駐德國大使消息，該館7月24日也舉辦共軍建軍97年招待會，共軍國防武官吳俊輝少將指出，共軍「堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決有力挫敗任何『台獨』」分裂圖謀」。

大陸國防部則於7月31日晚間在北京舉行招待會，大陸防長董軍強調，共軍「時刻聽從黨和人民召喚，時刻準備有效捍衛國家利益、遏止和粉碎一切分裂行徑」。

共軍 台獨 國防部

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