我縣市首長再赴大陸 饒慶鈴4日至福建參加兩岸少棒比賽

今年再有地方首長將赴大陸，台東縣長饒慶鈴將於4日出發赴大陸福建進行三天行程，參加東森盃海峽兩岸少年棒球邀請賽，這也是今年第5團縣市長赴陸，但較去年全年的17團，仍有不少差距。

根據移民署官網公布的台東縣府計畫書，饒慶鈴將於4日至6日赴大陸福建龍岩市連城縣，參加由東森集團之東森文化基金會及大陸福建省龍岩市連城縣共同舉辦東森盃海峽兩岸（連城）少年棒球邀請賽（U12少棒）。

台東縣將由全國知名紅葉國小少棒隊受邀參加。比賽共邀請桃園、台中、花蓮及台東共4支台灣少棒球隊，與4支大陸棒球隊（廈門、平潭、福州）進行為期4天，共28場的單循環比賽。

饒慶鈴此行將只有棒球行程，「無官方拜會行程」。

據了解，饒慶鈴是今年第4位登陸的縣市首長，前面已有連江縣、雲林縣與南投縣的縣長赴陸，但今年迄今只有5團縣市長赴陸，較去年全年17團仍有不少差距，與2018年、2019年皆有27團左右的縣市首長赴陸，落差更大，背後原因值得細究。

至於兩岸地方政府機制性交流活動，不久前也傳出阻礙，即南投與杭州的「兩湖論壇」（日月潭與西湖）今年由南投縣主辦，但杭州市的先遣官員來台被我方政府阻擋，報准作業無下文。對此陸委會曾在6月20日解釋，南投縣府原本申請杭州市台辦9人來台，但縣府向文化部申請，後者認為這些屬於台辦官員，不是文化部審查範圍，所以向縣府表示「要去找到主管機關」，而後來縣府「並未進一步申請」。

公開資料顯示，兩岸地方政府的機制性交流活動曾經相當綿密，至少包含台北市與上海市的「雙城論壇」、南投縣與杭州市的「兩湖論壇」、基隆市與深圳市的「兩岸港口城市論壇」、連江縣與福州市的「福馬磋商會」、金門縣與廈門市的「金廈交流座談會」等。