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德國軍艦現身環太平洋軍演 德媒炒作德艦是否穿越台灣海峽

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年7月31日，美國夏威夷，德國國防部長皮斯托里烏斯訪問檀香山，參觀德國海軍「巴登-符騰堡」號護衛艦。環球時報
當地時間2024年7月31日，美國夏威夷，德國國防部長皮斯托里烏斯訪問檀香山，參觀德國海軍「巴登-符騰堡」號護衛艦。環球時報

大陸環球時報報導，德國巴伐利亞廣播公司8月1日稱，德國國防部長鮑里斯．皮斯托里烏斯當天在位於檀香山的丹尼爾．井上亞太安全研究中心表示，德國應該更多參與印太事務，歐洲和印太地區的挑戰比以往任何時候都更加緊密地聯繫在一起。

報導說，德媒分析稱，在皮斯托里烏斯的亞太之行中，德國軍艦的進一步航向值得關注，因為目前尚不清楚這些軍艦是否會穿越台灣海峽。據報導，2021年8月至2022年2月，德「巴伐利亞號」護衛艦執行過類似的軍演任務，但避開了台灣海峽。然而，今年5月，皮斯托里烏斯表示，應及時決定德國海軍軍艦是否穿越台灣海峽。他說：「考慮到有一些盟國經過那裡，這當然是一種選擇。」

根據德國國防部官網訊息，皮斯托里烏斯7月30日開啟為期一周的亞太訪問，在訪問美國夏威夷後，他還將前往韓國，最後一站是菲律賓。德國電視二台7月31日報道稱，皮斯托里烏斯30日登上了正在參加「環太平洋2024」多國海上演習的德「巴登·符騰堡」號護衛艦。據報導，以美國為首的29國目前在夏威夷群島周邊和珍珠港舉行號稱「全球規模最大」的「環太平洋2024」演習。德國海軍此次派出兩艘軍艦參加。

報導稱，對於德國軍艦現身「環太平洋」軍演，有德媒分析認為這是對「中國的威懾」。德國電視二台引述皮斯托里烏斯的話稱：「這是關於我們所面臨的挑戰，因為中國正在該地區（環太平洋）推行其政策。」據報導，未來幾週，參加演習的兩艘德國軍艦預計也將穿越南海。

德國《商報》稱，中國先前已警告德國海軍軍艦不要穿越台灣海峽。今年5月，中國外交部表示，中國一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。亞太地區是全球和平與發展高地，希望域外國家多做有利於和平、穩定、繁榮的事，共同維護區域發展，不要挑釁滋事，不要給台海和平穩定製造麻煩。

台灣海峽 德國 軍艦

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