中美禁毒合作工作小組首次高官會議在美舉行 雙方交流各自關切

據新華社，中美禁毒合作工作小組首次高官會議在美舉行，中美跨部門聯合禁毒代表團參加會議。會議期間，雙方就物質列管、案件合作、技術交流、多邊合作、網路廣告訊息清理等領域通報了最新進展，交流了各自關切，交換了意見建議，明確了合作方向。

報導則說，雙方同意在「相互尊重、管控分歧、互利合作」基礎上，進一步加強禁毒領域對話溝通，共同推進中美禁毒合作深入開展，攜手應對全球毒品問題。不過，報導中並未透露中美雙方參與會議的高官名單。

今年1月30日，大陸國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪在北京會見美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾率領的美國禁毒聯合代表團，宣布中美禁毒合作工作小組正式啟動。當時王小洪表示，希望雙方以舊金山會晤重要共識為根本遵循，以相互尊重為共處之道，以平等互利為基本原則，務實開展禁毒合作，妥善解決彼此關切，深化執法安全合作，為中美關係穩定健康可持續發展注入更多正能量。

當時路透社報導稱，這是自2019年年底以來，中美在應對芬太尼問題上「首次公開展示合作跡象」，並說兩國禁毒合作在新冠疫情來臨之際戛然而止，多重地緣政治阻力將雙邊關係推至數十年來的最低點。

1月31日，大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤並會見出席中美禁毒合作工作小組首次會議的美國助理國務卿羅賓遜。

新華社今天的報導稱，訪美期間，中方代表團也與美國白宮國家禁毒政策辦公室、國務院禁毒執法事務局、司法部、國土安全部、緝毒署、移民海關執法局、海關邊境保護局、郵政監理局等部門進行雙邊交流，並將與緝毒署舊金山辦公室第一線辦案人員深入探討重點案件。