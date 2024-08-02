首個海峽兩岸青年公益保護地 落地平潭

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建平潭竹嶼口嵐台青年公益保護地7月30日正式落地。這是首個海峽兩岸青年公益保護地，落地後將利用區域內自然資源，積極嫁接台灣在物種保育、生態修復等方面的有益經驗和做法，促進濕地生態環境修復與保護。

中通社報導，平潭綜合實驗區海若海洋文化交流中心與台北市野鳥學會簽訂戰略合作協定，雙方將以竹嶼口嵐台青年公益保護地為基地，組織兩岸青年志願者力量，常態化舉辦生態環境公益活動，助推兩岸生態保護公益事業融合發展。

來自海峽兩岸的20多名保育機構青年代表7月30日實地考察了竹嶼口嵐台青年公益保護地，共同探討兩岸濕地異同、生態修復產業發展、技術研發等議題。

平潭，簡稱嵐。作為重要的生態濕地，竹嶼口是國家一級保護動物黑臉琵鷺以及眾多野生水鳥的重要越冬地，極具保護價值。

福建省野生動植物保護中心副主任賴文勝認為，首個海峽兩岸青年公益保護地的落地，是閩台生態保護領域的一次創新合作，為海峽兩岸瀕危物種保護合作提供新模式、新思路

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，竹嶼口很適合在周邊進行科學調查，很期待能將自然教育、鳥類保育等工作的相關經驗帶到福建，共同推進濕地保護行動。

平潭綜合實驗區海若海洋文化交流中心已制定了促進公益保護地建設的行動方案，將攜手台北市野鳥學會，共同進行鳥類保育、設立監測站、清理海漂垃圾等，打造有當地特色的自然教育、親子研學等業態，實現保護生態和促進發展齊頭並進。

公益活動 濕地 青年

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