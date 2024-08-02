因「一中承諾書」未能輪替 我駐澳門辦事處人員派任困難

我方派駐港澳辦事處近年因「一中承諾書」議題，未能輪替，陸委會昨指出，外交部駐澳門官員已調回國內，但接任者因一中承諾書問題「我方無法同意」，呼籲澳門「盡速摒除不必要的障礙」，並強調「也會做最壞的打算」。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在記者會上宣布此事，指該名外交部官員因已久任逾十年，在七月廿三日調回，接任者因為澳門政府仍「片面設置申請簽證的政治條件，也就是要簽署遵守一個中國原則的書面，我方無法同意」，他正告澳門政府盡速摒除不必要的障礙，讓我方人員正常輪替。他警告「倘若仍堅持損人不利己的作為，那我方也會做最壞的打算」，屆時會衝擊台澳民間交流及澳門國際形象，所衍生的負面效應澳方「需負完全責任」。

本報記者詢問，何謂「最壞的打算」，我方是否可能撤處、變賣在澳門的國父紀念館等國產？梁文傑未具體回應。而就過去幾年「一中承諾書」實務上有無變通方案？他表示，「如果他們堅持就沒有變通的空間，目前為止是這樣」。

公開資料顯示，台灣與港澳二○一一年起互相設有辦事處，蔡政府上台後因不承認九二共識，香港政府先自二○一八年七月起要求我駐香港辦事處派駐人員需簽署「一中承諾書」；澳門則是自二○一九年起要求我駐處官員須簽署「一中承諾書」。此外，港澳皆於二○二一年宣布暫時停止其在台辦事處運作，我方目前駐港處只剩當地雇員。駐澳門的官員簽證則曾在二○二二年底獲延長。