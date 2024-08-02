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國際交往中心城市指數 香港、北京名列前10

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
國際交往中心城市指數2024報告」，北京名列全球第七。七月底聯合國教科文組織將北京中軸線納入世遺項目，圖為中軸線上的故宮。（新華社）
國際交往中心城市指數2024報告」，北京名列全球第七。七月底聯合國教科文組織將北京中軸線納入世遺項目，圖為中軸線上的故宮。（新華社）

北京清華大學中國發展規劃研究院、德勤中國7月31日聯合發佈「國際交往中心城市指數2024報告」。報告顯示，倫敦、巴黎、紐約、香港、新加坡、首爾、北京、東京、馬德里、舊金山在國際交往中心城市指數綜合排名中位列前十名。

中新社報導，報告指出，國際交往中心城市是具備聯通和服務世界功能、能够集聚國際高端要素、在全球事務中發揮重要影響的全球性或區域性中心城市，是國際交往動態網絡中的關鍵性節點和樞紐性平台。

報告構建了由吸引力、影響力、聯通力3個一級指標和11個二級指標、25個三級指標構成的評估框架，用以評價國際交往中心城市的發展現狀和潛力。 　　

結果顯示，在全球43個樣本城市中，倫敦、巴黎、紐約、香港、新加坡、首爾、北京、東京、馬德里、舊金山的綜合排名位列前十。與2023年發布的首份國際交往中心城市指數報告相比，本輪評估倫敦仍居首位，香港超越新加坡和首爾升至第四位，北京位列第七與之前持平。 　　

報告進一步介紹，相較上一輪評估結果，北京的綜合排名雖保持不變，但在分項維度上進步明顯。隨著中外人員往來日漸增多，北京的國際交往熱度正穩步提升。測算顯示，北京在城市影響力方面的排名升至第二位。

根據報告，國際交往中心城市特徵還呈現出新的變化。例如，首都城市在發揮國際交往中心功能方面具有先天優勢，但紐約、香港、舊金山、上海等非首都城市在國際交往中的獨特優勢正在不斷顯現；最活躍的國際交往中心城市主要集聚在歐洲、亞洲和北美三大地帶，且亞洲城市正在穩步崛起；國際交往中心城市普遍人力資源富集，各類高端要素資源充沛，其中新加坡等城市吸引高端要素的能力有顯著提升。

展望未來，報告建議國際交往中心城市應更加重視打造自身特色魅力，處理好本土化與國際化的關係，不斷提升數字化生存和交往能力，構建更加高效聯通、開放包容的城市網絡骨架。

北京 新加坡 舊金山

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