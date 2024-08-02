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澎湖外海 台船控陸船衝撞逃逸

聯合報／ 記者王勇超廖士鋒／高雄─台北報導
高雄籍漁船勝榮財三六號前天在澎湖七美海域遭陸籍漁船閩惠漁一四八六號漁船碰撞，船舷嚴重毀損。圖／呂姓船長提供
高雄籍漁船勝榮財三六號前天在澎湖七美海域遭陸籍漁船閩惠漁一四八六號漁船碰撞，船舷嚴重毀損。圖／呂姓船長提供

高雄籍漁船勝榮財三六號前天在澎湖七美海域與大陸籍漁船閩惠漁一四八六號擦撞，昨天凌晨返回興達港檢修。

呂姓船長夫婦抱怨說，當時抓小管正在起網無法移動，對方船艏直接撞過來後逃逸，質疑海巡署船艇僅發射水砲卻未緊追，導致對方逃過海峽中線才被中共海警攔截，對海巡署很失望；海巡署指出，第一時間即用水砲強勢攔停，處置無不妥，後續會蒐證資料由陸委會及漁業署協助求償。

勝榮財三六號翁姓船東說，這艘漁船被大陸漁船惡意衝撞，導致玻璃纖維船體、拖曳網等受損，初估修理費至少二百五十萬元。

呂姓船長的太太說，對方撞船後沒救援甚至逃跑，「台灣人如果把大陸人怎麼了，要賠到對方高興」，但現在對方卻肇事逃逸，還有天理嗎？

她說，海巡署說有派很多船艇追肇事的漁船，但為何在我們的海域沒抓到，對方逃過海峽中線，才說「中共的船艦都出來，我們沒辦法抓」，有漁民告訴她，海巡船艇根本沒追，只是朝對方發射水砲，讓她對海巡署相當失望，「這就是討海人的心聲」。

海巡署艦隊分署說，前天上午九時獲報後，立即派遣永康艦、一○○八七艇及三五一九艇前往應處，永康艦十一時抵達通報海域發現勝榮財三六號、閩惠漁一四八六號，即廣播、鳴笛要求停船受檢。「閩」船拒停並加速往大陸方向蛇行逃逸，永康艦以水砲強勢攔停，並與一○○八七艇緊追，三五一九艇則協助接駁勝榮財三六號腹痛漁工後送澎湖馬公就醫。

前天下午一時許，大陸海警船一四○八五號在七美西北六十七浬處、海峽中線以西十浬，攔截「閩」船並登檢，永康艦以無線電告知大陸海警船本案案況，後續海巡署將完備相關蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜。

艦隊分署強調，「閩」船逃逸時，永康艦第一時間追趕並使用水砲強勢攔停，並無過晚或不妥適之處。

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天就此案表示，現在大陸處於休漁期，他們的船隻不准出海作業，但為了討生活，很多大陸船隻在休漁之前就到海上，也因為無法在他們的海域作業，所以這段期間會比較多的漁船到我方海域，幾乎每年如此。

梁文傑說，我們當然不希望看到這樣的狀況發生，「而且這些船隻實際上也違反他們的法律」，希望大陸加強執法，我方也會做執法工作。

海峽中線 海巡署 陸委會

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