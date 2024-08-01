香港火災頻仍 消防處發5千多「消除火警危險通知書」

香港高樓林立，人口密集，每年火警頻仍。香港消防處決意嚴格執法，過去三個多月已對7百幢舊式商住樓宇巡查，進行6900次巡查，發出5千多張「消除火警危險通知書」。

資料數據說，7百多萬人口的香港，平均每年發生逾宗火災，其中多數是家居小型火警，但平均每年仍有約6百人在火災中死傷。而香港火災的高危，主要在舊式商住樓宇。

今年四月，九龍佐敦華豐大廈發生三級大火，釀成5死40十傷。奪命大火後，被查出高齡逾60年的華豐大廈內劏房眾多、賓館林立，屬火警高危黑點。其後香港消防處展開特別執法行動，截至上月底，已對約全港7百幢火警風險較高的舊式商住樓宇，主動進行約6900次巡查，主要在九龍的油尖旺、深水埗區，及港島的東區等地樓宇，發出5千多張「消除火警危險通知書」。

香港消防處說，大部分樓宇和住戶在再次復查前已遵辦指示，當中有3800多張通知書是有關防煙門違規，以及逃生通道被阻塞。消防處即將向364戶未有遵辦指示的住戶作出檢控。

香港消防處方又說，依據《消防安全(建築物)條例》，截至六月底，消防處與屋宇署已巡查超過1萬1千幢目標樓宇，發出30萬張「消防安全指示」，要求進行提升工程，亦對有關住戶加強支援，推出新設計幫助未能安裝水缸的舊式樓宇；亦成立「樓宇改善支援中心」，向住戶介紹條例要求，還在五月公布曾成功完成消防安全改善工程的註冊承辦商名單。處方會就條例加強執法，去年全年就未遵辦消防安全指示作出3百多宗的檢討，而在今年首六個月已作出超過1千宗檢討。