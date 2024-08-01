指兩國、兩區互不隸屬「是一樣的」 梁文傑直呼放心：大陸委員會不改名

兩岸定位問題在賴清德總統上任後，多次傳出爭議，陸委會副主委兼發言人梁文傑7月31日在廣播節目上指出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」說法跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，但他1日在對於以後是否會直接把「大陸地區」等同於「中華人民共和國」，則強調，「大家放心，以後大陸委員會會一直叫做大陸委員會」。

梁文傑7月31日接受網路節目主持人黃光芹專訪時，就兩岸定位指出，賴總統或蔡總統都曾經講過、且目前都堅持的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，「從我們陸委會的角度來講一樣，台灣地區跟大陸地區互不隸屬，是一樣的」，所不同者只是要把台灣地區跟大陸地區「稱國名，還是要稱地區」。

對於賴總統與陸委會說法的差異，他還表示「這等於是訓詁學」，「因為兩岸關係其實很多都是在做文字遊戲、做文章了」，對陸委會來說，就是按照「兩岸人民關係條例」在辦事。

本報記者1日在記者會上詢問，未來政府是否會直接把「大陸地區」等同於「中華人民共和國」？梁文傑則回應指出，「大家放心，以後大陸委員會還是會叫做大陸委員會，而且會一直叫做大陸委員會」。

他表示，「不用做這種有點像文字考據的一些說法，我們有一本很厚厚的叫「大陸事務法規彙編」，裡面所有的條文都是寫『大陸地區』、『台灣地區』」。

此外，就中共方面昨晚抨擊「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在台北的峰會是「極端反華份子聚會」，就此梁文傑指出，IPAC大會通過了一個決議，即聯合國2758決議不涉及台灣，也跟台灣的政治地位無關。

他強調，「這是白紙黑字寫在聯合的2758號決議之中」，他並當場念一遍決議，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，恢復中華人民共和國的一切權利，承認他的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其一切所屬機構中非法佔據的席位驅逐出去」。

梁文傑強調「其中沒有談到台灣，也沒有談到台灣的地位，更沒有談到台灣是屬於中華人民共和國，聯合國的決議白紙黑字是很清楚的」。至於大陸是否有「反動員」藍營立委參加，他表示「暫時沒有評論」。