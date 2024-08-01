哈瑪斯領袖哈尼雅遭暗殺 陸外交部、駐聯合國代表回應

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遭到擊斃身亡，大陸外交次發言人林劍1日對此表示，中方堅決反對並譴責暗殺的行為，對這一事件可能導致地區局勢進一步動盪深感憂慮，加薩應盡快實現全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級。

林劍表示，中方一貫支持巴勒斯坦內部和解，認為實現巴內部和解是推動解決巴勒斯坦問題，實現中東和平穩定的重要一步。中方對巴各派為達成《北京宣言》付出的努力表示讚賞，真誠期待巴各派在內部和解的基礎上，早日實現巴獨立建國，將同有關各方一道繼續為此付出不懈努力。

針對記者提問「中東地區問題越來越複雜，是否會破壞或削弱中方為實現該地區的安全、穩定與和平所作的努力？」林劍回應，中東地區的局勢越是嚴峻，國際社會越應努力的緩和局勢，推動衝突降級。他指出，中國始終致力於維護中東地區的和平穩定，反對外來干涉，願同有關各方一道，為促進地區的長治久安作出不懈努力。

此外，聯合國安全理事會就哈尼亞遭暗殺一事於7月31日舉行緊急會議。根據央視和中國大陸常駐聯合國代表團網站，中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言表示，中方堅決反對並強烈譴責對哈尼亞的暗殺。他指出，這是對和平努力的公然破壞，也是對尊重各國主權和領土完整這一《聯合國憲章》基本原則的肆意踐踏。

傅聰強調，面對嚴峻形勢，當事方應該順應國際社會停火止戰的呼聲，全面執行安理會決議，積極配合支持國際斡旋努力，為推動局勢降溫、恢復地區和平安寧採取切實行動。而不是一意孤行，不斷採取挑釁冒險行動，刺激事態持續升級。

中方並敦促以色列全面落實安理會有關決議，立即停止在加薩的一切軍事行動，立即停止對加薩民眾的集體懲罰。有重要影響的國家應加大對當事方的施壓勸說力度，切實為平息加薩戰火作出真誠努力。