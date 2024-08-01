駐澳門辦事處再傳派任困難 陸委會：不同意一中承諾書

我方派駐港澳的辦事處近年因為「一中承諾書」議題，一直沒有輪替，陸委會最新指出，外交部的派駐人員已超過10年調回國內，但接任人員因為一中承諾書問題，「我方無法同意」，陸委會呼籲澳門「盡速摒除不必要的障礙」，並強調「我方也會做最壞的打算」。

陸委會副主委梁文傑1日下午在記者會上指出，陸委會在澳門的辦事處，有外交部的派駐人員，但是因為其派任已經超過10年，在7月23號調回國內，接任的人員，「因為澳門政府還是片面設置申請簽證的政治條件，也就是要簽署遵守一個中國原則的書面，我方無法同意」，他強調，我方正告澳門政府，盡速摒除不必要的障礙，友善處理澳處人員的派駐問題，讓我方人員正常輪替。

他強調「倘若仍堅持損人不利己的作為，那我方也會做最壞的打算，那到時候一定會衝擊到台、澳的民間交流，還有澳門的國際形象，所衍生的負面效應，澳方需負完全責任」。

本報記者詢問，所謂「最壞的打算」是什麼，當前台灣政府跟香港、澳門政府之間的互動狀況究竟如何？梁文傑指出，台灣跟澳門、香港的歷史淵源非常深厚，但因為政治形勢的演變，造成我們現在在澳門跟香港的派駐人員都會遇上困難，香港現在主要是以（僅剩）當地的雇員，澳門還有兩位陸委會人員再加上當地雇員。

他指出，「現在是儘量維持服務，但是如果長期這樣下去，我們可能也要做最壞的打算」。

本報記者追問，「最壞的打算」究竟是什麼？我們可能會做撤處、變賣在澳門的國產，包含澳門國父紀念館？對此梁文傑仍未具體回應。

而就過去幾年「一中承諾書」實務上有無變通方案，他則表示，政府單位派人過去，一定要知會港府跟澳府，「不是用遊客的身份去，他們要在那邊行使台灣政府的一些權利或者處理一些跟政府有關的事務，所以我們必須要得到（許可），這就跟其他國家要派駐外人員是一樣的，所以如果他們堅持，就沒有變通的空間，目前為止是這樣」。

根據陸委會提供的數據，目前派駐在澳門人員有16人，其中14人是當地雇員、2人是我方官員，而先前派駐澳門辦事處的人員編制是8位，包含處長、陸委會、外交部、移民署、警務人員等。

梁文傑指出，兩位陸委會官員已經待了7、8年，如果離開、派新人員過去，澳門政府就會要求簽「一個中國原則」，「所以我們這兩位人員也很辛苦，這麼久，都還在那邊堅持崗位」。至於回來的那位已派駐10年的外交部官員，「對他個人的生涯以及家庭來說，從政府的角度來講，沒有辦法說硬是要求他一直要留在那邊」。

他表示，如果這位外交部駐派人員回來，又沒辦法派新的過去，這部分的業務目前只能夠用網路預約、遠端監控的方式，「也就是說那邊要登錄資料，然後pass回來我們這邊的外交部的相關單位，比如說領事事務局，然後由領事事務局再來處理，再pass回去，當然就會造成很多不方便，所以我們還是希望說澳門政府不要再設置不必要的障礙」。

公開資料顯示，台灣與香港、澳門2011年以來原本互相設有辦事處，但香港、澳門政府分別於2021年5月、6月宣布暫時停止其在台辦事處運作，而我方派駐香港辦事處官員，最後一名已於2021年7月底撤回台灣，目前駐港處只剩當地雇員。

澳門的部分，時任陸委會主委邱太三則曾在2022年10月透露，我方派駐澳門代表處官員簽證已獲延長，不必再10月底前撤回。