快訊

塞納河水質真的安全？ 奧運鐵人三項選手：看到不該想太多的東西

被指國民黨附隨組織…救國團56億資產慘遭凍結 行政訴訟結果曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駐澳門辦事處再傳派任困難 陸委會：不同意一中承諾書

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑1日公布我駐澳門辦事處再度面臨派駐問題。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑1日公布我駐澳門辦事處再度面臨派駐問題。（記者廖士鋒／攝影）

我方派駐港澳的辦事處近年因為「一中承諾書」議題，一直沒有輪替，陸委會最新指出，外交部的派駐人員已超過10年調回國內，但接任人員因為一中承諾書問題，「我方無法同意」，陸委會呼籲澳門「盡速摒除不必要的障礙」，並強調「我方也會做最壞的打算」。

陸委會副主委梁文傑1日下午在記者會上指出，陸委會在澳門的辦事處，有外交部的派駐人員，但是因為其派任已經超過10年，在7月23號調回國內，接任的人員，「因為澳門政府還是片面設置申請簽證的政治條件，也就是要簽署遵守一個中國原則的書面，我方無法同意」，他強調，我方正告澳門政府，盡速摒除不必要的障礙，友善處理澳處人員的派駐問題，讓我方人員正常輪替。

他強調「倘若仍堅持損人不利己的作為，那我方也會做最壞的打算，那到時候一定會衝擊到台、澳的民間交流，還有澳門的國際形象，所衍生的負面效應，澳方需負完全責任」。

本報記者詢問，所謂「最壞的打算」是什麼，當前台灣政府跟香港、澳門政府之間的互動狀況究竟如何？梁文傑指出，台灣跟澳門、香港的歷史淵源非常深厚，但因為政治形勢的演變，造成我們現在在澳門跟香港的派駐人員都會遇上困難，香港現在主要是以（僅剩）當地的雇員，澳門還有兩位陸委會人員再加上當地雇員。

他指出，「現在是儘量維持服務，但是如果長期這樣下去，我們可能也要做最壞的打算」。

本報記者追問，「最壞的打算」究竟是什麼？我們可能會做撤處、變賣在澳門的國產，包含澳門國父紀念館？對此梁文傑仍未具體回應。

而就過去幾年「一中承諾書」實務上有無變通方案，他則表示，政府單位派人過去，一定要知會港府跟澳府，「不是用遊客的身份去，他們要在那邊行使台灣政府的一些權利或者處理一些跟政府有關的事務，所以我們必須要得到（許可），這就跟其他國家要派駐外人員是一樣的，所以如果他們堅持，就沒有變通的空間，目前為止是這樣」。

根據陸委會提供的數據，目前派駐在澳門人員有16人，其中14人是當地雇員、2人是我方官員，而先前派駐澳門辦事處的人員編制是8位，包含處長、陸委會、外交部、移民署、警務人員等。

梁文傑指出，兩位陸委會官員已經待了7、8年，如果離開、派新人員過去，澳門政府就會要求簽「一個中國原則」，「所以我們這兩位人員也很辛苦，這麼久，都還在那邊堅持崗位」。至於回來的那位已派駐10年的外交部官員，「對他個人的生涯以及家庭來說，從政府的角度來講，沒有辦法說硬是要求他一直要留在那邊」。

他表示，如果這位外交部駐派人員回來，又沒辦法派新的過去，這部分的業務目前只能夠用網路預約、遠端監控的方式，「也就是說那邊要登錄資料，然後pass回來我們這邊的外交部的相關單位，比如說領事事務局，然後由領事事務局再來處理，再pass回去，當然就會造成很多不方便，所以我們還是希望說澳門政府不要再設置不必要的障礙」。

公開資料顯示，台灣與香港、澳門2011年以來原本互相設有辦事處，但香港、澳門政府分別於2021年5月、6月宣布暫時停止其在台辦事處運作，而我方派駐香港辦事處官員，最後一名已於2021年7月底撤回台灣，目前駐港處只剩當地雇員。

澳門的部分，時任陸委會主委邱太三則曾在2022年10月透露，我方派駐澳門代表處官員簽證已獲延長，不必再10月底前撤回。

外交部 梁文傑 澳門 陸委會 香港

延伸閱讀

梁文傑稱兩國互不隸屬同兩區 林祖嘉：嚴重違背憲法　　

卓榮泰稱重啟核電可討論？侯友宜憂綠能配比趕不上

兩岸協商新模式？金門協商陸船案落幕 國台辦回應了

影／梁文傑現身金門殯儀館 曝兩岸協商過程與內容

相關新聞

影／澎湖捕小管擦撞 「勝榮財36」控大陸漁船肇逃：船艏直接撞過來

我國籍漁船「勝榮財36」漁船昨天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」發生擦撞，「閩」船肇事逃逸，...

指兩國、兩區互不隸屬「是一樣的」 梁文傑直呼放心：大陸委員會不改名

兩岸定位問題在賴清德總統上任後，多次傳出爭議，陸委會副主委兼發言人梁文傑7月31日在廣播節目上指出「中華民國與中華人民共...

中印再度磋商邊境衝突 力促達成雙方都能接受的方案

中印邊境事務磋商和協調工作機制第30次會議於7月31日舉行。雙方同意積極落實兩國外長近期雙邊會晤達成的重要共識，聚焦中印...

德國罕見召見陸駐德大使 抗議網攻德國政府機構

德國外交部發言人7月31日表示，已就2021年聯邦地理測繪局（Federal Agency for Cartograph...

62歲吳亞男接替60歲王秀斌 任共軍南部戰區司令員

大陸八一建軍節前夕，大戰區主官迎來調整。據廣東新聞聯播消息，廣東省委書記黃坤明31日率團到南部戰區機關走訪慰問，並出席廣...

港媒：中共將派宣講團來港解讀三中全會

據報導，中共中央將會派遣宣講團到香港解讀中共20屆三中全會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。