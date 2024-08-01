反對脅迫作為…陸發「懲治台獨22條 」 陸委會民調近8成5民眾不認同

中國大陸日前發布「懲治台獨22條意見」，根據陸委會最新民調，近8成5民眾不認同這項意見、不認同實施國安法新規定等檢查民眾隨身物品的作法。

陸委會今天舉行例行記者會並發布民調結果。調查顯示，台灣人民不認同中共軍機艦及海警在台灣周邊海域活動、發布「懲治台獨22條意見」等作法；另多數民眾主張維持現狀及台灣未來應由台灣人民決定，「相關調查結果反映，台灣民意堅定捍衛國家主權，反對中共對台脅迫作為」。

根據這項民調，88.9%的受訪民眾不認同中共軍機艦持續在台灣周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線；85.1%受訪者不認同中共海警在金門附近海域進行其宣稱的「常態化執法巡查」；85%反對「一國兩制」主張。

對於中共發布「懲治台獨22條意見」，並實施國安法新規定，檢查民眾隨身物品的作法，84.6%的受訪民眾不認同。

陸委會進一步表示，在長期觀察議題方面， 88.5%民眾主張「廣義維持現狀」，85.2%的民眾支持台灣的未來要由台灣2300萬人決定。

這份民調也顯示，大多數民眾認為中共對台灣政府與人民不友善，比例分別為72.5%、55.6%，均維持長期穩定趨勢。

陸委會強調，將持續站穩中華民國憲政體制，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。並且呼籲中共正視兩岸現實及台灣主流民意，放棄對台複合性施壓，透過善意堆疊促進雙方互動良性循環，逐步建構兩岸和平穩定關係。

這項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在113年7月26日至30日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。