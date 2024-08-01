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關係生變？「陸大使缺席北韓官方活動」引揣測 林劍駁：完全是別有用心

中央社／ 台北1日電
消息指出，北韓日前舉行紀念韓戰停戰71週年活動時，俄羅斯、越南等國大使均有出席，中國大使卻告缺席，引起揣測。中國外交部發言人林劍今天回應。（路透）
消息指出，北韓日前舉行紀念韓戰停戰71週年活動時，俄羅斯、越南等國大使均有出席，中國大使卻告缺席，引起揣測。中國外交部發言人林劍今天回應。（路透）

消息指出，北韓日前舉行紀念韓戰停戰71週年活動時，俄羅斯、越南等國大使均有出席，中國大使卻告缺席，引起揣測。中國外交部發言人林劍今天說，儘管國際形勢發生很大變化，中國重視和發展與北韓傳統友好合作關係一貫立場沒有改變。

林劍並提到，近來「個別國家」和媒體捕風捉影，不時渲染炒作中國與北韓關係，完全是別有用心。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍說，今年是韓戰停戰71週年。71年前，「中國人民志願軍」與「朝鮮（北韓）人民軍」並肩作戰，取得了「中國抗美援朝戰爭和朝鮮祖國解放戰爭的偉大勝利」。在此過程中，中國與北韓「用鮮血結成了牢不可破的傳統友誼」。

他強調，儘管國際、地區形勢發生了很大變化，但中國黨和政府重視和發展「中朝（中國與北韓）傳統友好合作關係」的一貫立場沒有改變。

林劍指出，近期「個別國家」和媒體捕風捉影，不時地渲染炒作中國與北韓關係出現問題，中國、俄羅斯在對北韓關係上「開展競爭」等不實論調，「這完全是別有用心」。

他說，北韓和俄羅斯都是中國的友好鄰邦，中方樂見北韓與俄羅斯關係發展，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，7月27日晚上在平壤舉行的「戰勝節」（韓戰停戰）紀念活動上，包括俄羅斯、越南、古巴等國駐北韓大使都有出席，卻不見中國大使王亞軍的蹤影。

在此之前，據韓聯社報導，王亞軍7月11日晚間在平壤舉辦紀念「中朝雙邊條約簽署63週年」的晚宴，但北韓官方僅指派金日成綜合大學校長金勝燦及中層官員出席，沒有高層官員出席。

韓國國家統一研究院研究員玄承洙認為，北韓高官缺席中國大使舉辦的晚宴，可能意味著平壤與北京的關係產生了微妙的變化。報導並直指，這可被視為北韓越來越接近俄羅斯並遠離中國的跡象。

俄羅斯 北韓 平壤

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