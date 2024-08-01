香港特首訪問東南亞 李家超曝部分國家支持香港加入RCEP

香港行政長官李家超正率領特區代表團訪問東南亞3國。據公布，寮國和柬埔寨已表示支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）；香港還與相關國家簽訂了不同領域的合作備忘錄。

李家超率領的代表團由香港工商界人士組成，已先後訪問了寮國和柬埔寨，昨天轉往越南訪問。

在結束首站寮國的訪問後，李家超透過港府發出新聞稿指出，寮國是今年東南亞國協（ASEAN）輪值主席，寮國總理與他會面時重申支持香港盡快加入RCEP，認為香港可以對RCEP作出貢獻。

在訪問第二站柬埔寨後，李家超表示，柬埔寨政府同樣支持香港加入RCEP。

李家超及特區代表團今天繼續在越南訪問。官方香港電台報導，代表團早上在越南政府辦公室與越南副總理陳流光見面，兩地簽署了8份合作備忘錄。

李家超說，越南是香港第7大貿易夥伴，越南經濟成長迅速，有助加強雙邊關係的發展，為包括香港企業在內的外國企業創造商業和投資機會。

他說，兩地簽署的多份備忘錄涵蓋航線及航空發展、投資推廣、工商經貿等。

另據港府公布，李家超在此行中，見證了香港與柬埔寨的機構或企業簽定13份合作備忘錄，另與寮國簽定12份合作備忘錄，涵蓋海關合作、投資推廣、經貿合作、金融服務、數位經濟和教育交流等。

李家超此行的重要議程之一是爭取東南亞各國支持香港盡早加入RCEP。

他在行程中曾向隨行香港記者表示，香港很早已經申請加入RCEP，但據了解，RCEP仍在商討新成員加入的程序。

李家超此前曾表示，香港在加入RCEP上受到政治因素影響；一個多月前有香港媒體報導，日本是香港加入RCEP的最大阻力，原因是受地緣政治影響。

RCEP由東協10國及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭（即10+5）組成，目的是促進區內扣減關稅，以達到自由貿易。