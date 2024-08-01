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中印再度磋商邊境衝突 力促達成雙方都能接受的方案

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中印邊境事務磋商和協調工作機制第30次會議於7月31日舉行。（圖／取自大陸外交部官網）
中印邊境事務磋商和協調工作機制第30次會議於7月31日舉行。（圖／取自大陸外交部官網）

中印邊境事務磋商和協調工作機制第30次會議於7月31日舉行。雙方同意積極落實兩國外長近期雙邊會晤達成的重要共識，聚焦中印邊境有關具體問題，相互照顧彼此合理關切，早日達成雙方都能接受的解決方案。

根據大陸外交部網站消息，大陸外交部邊界和海洋事務司司長洪亮、印度外交部東亞司聯祕戴國瀾（Gourangalal Das）在印度首都新德里共同主持，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

雙方同意保持外交軍事渠道溝通，加強談判機制建設，加快談判進程，早日實現邊境局勢翻篇，推動中印關係健康穩定發展。雙方同意嚴格遵守已達成的協議協定，繼續維護邊境地區和平與安寧。

大陸外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）7月25日曾於寮國會見，雙方同意共同致力於維護邊境地區和平安寧，推動邊境事務磋商取得新進展。

王毅表示，改善雙邊關係應體現中印兩個新興發展中大國的戰略格局，希望雙方相向而行，積極探索兩個相鄰大國正確相處之道，引導各界樹立對彼此的正面認知。王毅強調，中印關係重回正軌符合雙方利益，也是「全球南方」國家的共同期待。

根據德國之聲報導，印度外交部發布聲明表示，該會議聚焦於「早日解決中印邊界實際控制線（LAC）沿線剩餘的問題，以穩定並重建雙邊關係」，印方並指出，維護邊境和平安寧，並尊重實際控制線，對於雙邊關係正常化來說至關重要。

蘇傑生隨後於29日前往東京出席美日印澳四方安全對話外長會，據法廣報導，蘇傑生於會中指出，世界上其他國家也會關注印中邊境衝突，雙方關係狀況會對世界其他國家產生影響。但並不指望其他國家來解決印中之間真正的問題。

印度 外交部 王毅

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