德國罕見召見陸駐德大使 抗議網攻德國政府機構

德國外交部發言人7月31日表示，已就2021年聯邦地理測繪局（Federal Agency for Cartography and Geodesy，BKG）遭受的網路攻擊事件，召見中國大陸駐德大使表達抗議。美國之音稱，這是德國幾十年來首次召見中國大使。

不過中國駐德大使館隨即發布新聞稿，反批德國對中方進行無端指責，已向德方提出嚴正交涉，並稱中國也是網路攻擊的受害者。。

據網路媒體《香港01》報導，德國聯邦地理測繪局提供重要的地理測量資料，與德國的基礎建設安全密切相關，包括能源管線、供水以及運輸道路。德國內政部在一份聲明中指出，根據情報單位提供的資訊，可以將網絡攻擊的責任歸咎於來自與中國政府有關的駭客。這次攻擊不但擾亂測繪局的資訊網路，也入侵個人與私人企業的手機、電腦等終端設施。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）呼籲中國保持克制，並避免再發生這類網絡攻擊。

中國大陸駐德國使館31日則於官網發布聲明回應稱，德國聯邦政府以所謂對德國聯邦測繪局（BKG）進行網路入侵為由公開對中方進行無端指責，中方對此予以堅決駁回，並已向德方提出嚴正交涉。

聲明指出，把抹黑特定國家、搞陣營對抗那一套搬到網路安全問題上來，只會破壞國際社會團結應對網路安全威脅。中方堅決反對操弄網路安全問題，炒作所謂涉陸網絡威脅，敦促德方停止藉網路安全問題搞政治操弄和輿論抹黑。

聲明最後表示，網絡攻擊是世界各國面臨的共同威脅，中國也是網絡攻擊的受害者。中方堅決反對並依法打擊各種形式的駭客攻擊，‌不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網路攻擊等非法活動。