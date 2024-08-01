專家：三中全會後北京對美台以和平為主軸

香港的中華新時代智庫基金會理事長李大壯認為，在中共20大三中全會之後，北京當局以和平方式與美國進行對話，對台灣的政策更是以「和平為主軸」。

李大壯近日接受中央社記者訪問，分析三中全會之後北京處理美台關係的政策方向。

在中美關係上，他表示，兩國存在競爭，美方認為受到中國威脅，因此全力打壓中國，這是明確的。也因此，中美關係不可能回到從前。

而美國打壓中國的方式，至今沒有擺脫冷戰思維，即以政經手段圍堵，使之瓦解，前蘇聯就是如此被瓦解的。

他認為，在這個思維上，中美關係不會好，但也不會走到不可控的極端情況，因為一旦兩國關係出現不可控時，雙方又會一起商討解決。

他說：「中美這種關係從沒有變過，即使美國換了總統，對中國也一樣。美國只想圍堵中國，一旦兩國關係到了不可控時，美方就會與中方商討，即『對（抗）而不決（裂）』」。

事實上，中美之間一向都有對話，只是對話程度的深與淺而已，而目前中美也未出現不可控的情況。

他認為，中方仍以和平方式與美國溝通，這也是為何在三中全會之後，美國企業界組成代表團訪問中國；客觀上，美國無論誰當總統，也受制於美國國內的不同利益團體。

在對台關係上，李大壯認為，三中全會之後，北京對台是以「和平為主軸」，兩岸融合、和平發展。

他強調，三中全會對台傳出的訊息是，除非台灣踩過紅線，兩岸不會有問題，而目前也看不到兩岸有不可控的風險。

他指出，台灣內部也有不同利益團體，維持現狀符合台灣大多數人的想法；台灣民眾不想「與大陸結婚」，但「獨立」又有危險。

他表示，美國只是需要利用台灣圍堵中國，而非戰爭，中美只是「冷戰」，而非「熱戰」。

不過，當前北京是全方位打壓台灣，軍事、政治和經濟層面都有。

他認為，當前兩岸關係如同中美關係，不好也不壞；如果從「兩岸至今仍處於內戰」的角度比較，兩岸關係沒有去到最壞，無論當前怎麼差，客觀上，也不至於回到1949年內戰時。