快訊

周日鬼門開！鬼月容易「感應阿飄」5星座曝光 太鐵齒會出事…第一名不意外

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

專家：三中全會後北京對美台以和平為主軸

中央社／ 香港1日電

香港的中華新時代智庫基金會理事長李大壯認為，在中共20大三中全會之後，北京當局以和平方式與美國進行對話，對台灣的政策更是以「和平為主軸」。

李大壯近日接受中央社記者訪問，分析三中全會之後北京處理美台關係的政策方向。

在中美關係上，他表示，兩國存在競爭，美方認為受到中國威脅，因此全力打壓中國，這是明確的。也因此，中美關係不可能回到從前。

而美國打壓中國的方式，至今沒有擺脫冷戰思維，即以政經手段圍堵，使之瓦解，前蘇聯就是如此被瓦解的。

他認為，在這個思維上，中美關係不會好，但也不會走到不可控的極端情況，因為一旦兩國關係出現不可控時，雙方又會一起商討解決。

他說：「中美這種關係從沒有變過，即使美國換了總統，對中國也一樣。美國只想圍堵中國，一旦兩國關係到了不可控時，美方就會與中方商討，即『對（抗）而不決（裂）』」。

事實上，中美之間一向都有對話，只是對話程度的深與淺而已，而目前中美也未出現不可控的情況。

他認為，中方仍以和平方式與美國溝通，這也是為何在三中全會之後，美國企業界組成代表團訪問中國；客觀上，美國無論誰當總統，也受制於美國國內的不同利益團體。

在對台關係上，李大壯認為，三中全會之後，北京對台是以「和平為主軸」，兩岸融合、和平發展。

他強調，三中全會對台傳出的訊息是，除非台灣踩過紅線，兩岸不會有問題，而目前也看不到兩岸有不可控的風險。

他指出，台灣內部也有不同利益團體，維持現狀符合台灣大多數人的想法；台灣民眾不想「與大陸結婚」，但「獨立」又有危險。

他表示，美國只是需要利用台灣圍堵中國，而非戰爭，中美只是「冷戰」，而非「熱戰」。

不過，當前北京是全方位打壓台灣，軍事、政治和經濟層面都有。

他認為，當前兩岸關係如同中美關係，不好也不壞；如果從「兩岸至今仍處於內戰」的角度比較，兩岸關係沒有去到最壞，無論當前怎麼差，客觀上，也不至於回到1949年內戰時。

北京 美國

延伸閱讀

美中西部議會聯合會決議 支持台灣國際參與

三星晶圓代工好轉叫陣台積電 第二代3奈米全面量產

擴大管制半導體設備出口 美追殺陸牽連台灣

台指期列窄基指數 影響不大

相關新聞

影／澎湖捕小管擦撞 「勝榮財36」控大陸漁船肇逃：船艏直接撞過來

我國籍漁船「勝榮財36」漁船昨天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」發生擦撞，「閩」船肇事逃逸，...

大陸今年入汛來已發生25次編號洪水 創近26年之最

近期大陸各地洪災頻傳。據大陸水利部微信公眾號「中國水利」7月31日消息，今年中國氣候年景偏差，強降雨過程多、歷時長，江河...

德國罕見召見陸駐德大使 抗議網攻德國政府機構

德國外交部發言人7月31日表示，已就2021年聯邦地理測繪局（Federal Agency for Cartograph...

62歲吳亞男接替60歲王秀斌 任共軍南部戰區司令員

大陸八一建軍節前夕，大戰區主官迎來調整。據廣東新聞聯播消息，廣東省委書記黃坤明31日率團到南部戰區機關走訪慰問，並出席廣...

港媒：中共將派宣講團來港解讀三中全會

據報導，中共中央將會派遣宣講團到香港解讀中共20屆三中全會

加國軍艦通過台灣海峽 共軍：隨時應對一切威脅挑釁

8月1日中共建軍節前，加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）於前一日通過台灣海峽。對此，中共解放軍東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。