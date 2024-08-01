港媒：中共將派宣講團來港解讀三中全會

據報導，中共中央將會派遣宣講團到香港解讀中共20屆三中全會。

星島日報今天刊登分析文章指出，本屆三中全會閉幕之後，中共隨即成立了「學習貫徹黨的20屆三中全會精神中央宣講團」並展開宣講；最近幾天，已有20多名中央宣講團成員在中央機關、地方作宣講報告，也向駐中國外交官宣介。

文章表示，按照慣例，中共黨代會閉幕之後會組織中央宣講團，一般的中全會（中央委員會全體會議）則沒有安排。

但這次三中全會被視為「擘畫了進一步全面深化改革時代藍圖，具有繼往開來的里程碑意義」，而且上升到「劃時代」的高度，成立宣講團是必須的，預料也將南下香港，向港府管治團隊、社會各界人士、北京中央駐港機構和中資企業代表宣講，並進行交流。

據分析，中共此舉是要展示黨領導一切、北京中央對港的全面管治權，以及宣講「全覆蓋、無死角」；另一方面也是由於三中全會通過的「決定」涉及港澳，包括提出鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持港澳打造國際高端人才集聚高地等。

據指出，這次來港宣講的將會是中國全國人大法工委主任沈春耀、全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻；根據過去的安排，中共中央宣講團大概是8月中下旬來港，前後2天，之後轉往澳門。