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大陸今年入汛來已發生25次編號洪水 創近26年之最
近期大陸各地洪災頻傳。據大陸水利部微信公眾號「中國水利」7月31日消息，今年中國氣候年景偏差，強降雨過程多、歷時長，江河洪水發生早、發展快。入汛以來，珠江、長江、太湖、淮河、黃河、松遼等流域大江大河先後發生25次編號洪水，列1998年有資料統計以來第1位，防汛形勢嚴峻複雜。
「中國水利」表示，當前中國大陸仍處於「七下八上」防汛關鍵期，水利部將始終繃緊防汛抗洪這根弦，樹牢底線思維、極限思維，牢牢把握工作主動權，全力保障人民群眾生命財產安全。
「中國水利」並指出，中共中央總書記習近平高度重視防汛工作，在防汛抗洪救災關鍵時刻多次作出重要指示、提出明確要求，7月25日主持中共中央政治局常委會會議專題研究部署，為做好防汛抗洪救災工作提供了根本遵循和行動指南。
不過，儘管今年大陸各地洪災頻傳，但迄今仍未見有國家領導人赴地方勘災慰問。北韓平安北道近日也暴雨成災，一組北韓最高領導人金正恩7月29日乘坐橡皮艇在新義州視察受災地區的相片在大陸網上流傳並引發討論。
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