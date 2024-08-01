加國軍艦通過台灣海峽 共軍：隨時應對一切威脅挑釁

8月1日中共建軍節前，加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）於前一日通過台灣海峽。對此，中共解放軍東部新聞發言人李熹指責加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定。他強調，東部戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

據路透1日報導，一艘加拿大軍艦最近通過台灣海峽，加國防部長表示，這重申了加拿大對「自由、開放和包容」的印太地區的承諾。

香港明報稱，根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic資訊顯示，蒙特婁號昨晚由東海向南航行通過台灣海峽。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）表示，「正如我們的印太戰略所述，加拿大正在增強加國皇家海軍（Royal Canadian Navy, RCN）在印太地區的軍事存在。」

對此，共軍東部戰區微信公眾號於1日凌晨2時發布新聞稿。李熹在新聞稿中表示，7月31日，加拿大蒙特婁號巡防艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

李熹並稱，「加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。」