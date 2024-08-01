快訊

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

人力不足致行李延誤？桃勤員工不同解讀 無關缺不缺工

年齡增長不意味一定變衰老 破解3個常見關於老化的迷思

加國軍艦通過台灣海峽 共軍：隨時應對一切威脅挑釁

聯合報／ 大陸中心／即時報導
加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號在中共建軍節前一日通過台灣海峽，表達加國對「自由、開放和包容」的印太地區的承諾。（歐新社）
加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號在中共建軍節前一日通過台灣海峽，表達加國對「自由、開放和包容」的印太地區的承諾。（歐新社）

8月1日中共建軍節前，加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）於前一日通過台灣海峽。對此，中共解放軍東部新聞發言人李熹指責加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定。他強調，東部戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

據路透1日報導，一艘加拿大軍艦最近通過台灣海峽，加國防部長表示，這重申了加拿大對「自由、開放和包容」的印太地區的承諾。

香港明報稱，根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic資訊顯示，蒙特婁號昨晚由東海向南航行通過台灣海峽。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）表示，「正如我們的印太戰略所述，加拿大正在增強加國皇家海軍（Royal Canadian Navy, RCN）在印太地區的軍事存在。」

對此，共軍東部戰區微信公眾號於1日凌晨2時發布新聞稿。李熹在新聞稿中表示，7月31日，加拿大蒙特婁號巡防艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

李熹並稱，「加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。」

加拿大 台灣海峽 國防部

延伸閱讀

加拿大防長證實軍艦通過台海 重申維持自由開放印太

台船軍艦將交付 挹注業績

共軍建軍97周年 陸防長：時刻準備粉碎一切分裂行徑

奧運籃球／施羅德發威力壓巴西 助法國、加拿大攜手進8強

相關新聞

大陸今年入汛來已發生25次編號洪水 創近26年之最

近期大陸各地洪災頻傳。據大陸水利部微信公眾號「中國水利」7月31日消息，今年中國氣候年景偏差，強降雨過程多、歷時長，江河...

陸建軍節前夕 習近平：建設強大邊海空防

在中共「八一」建軍節前夕，中共總書記習近平強調，邊海空防內涵和外延發生深刻變化，要打造「既能有效維護安全又能有力支撐發展...

加國軍艦通過台灣海峽 共軍：隨時應對一切威脅挑釁

8月1日中共建軍節前，加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）於前一日通過台灣海峽。對此，中共解放軍東...

賴清德批陸錯誤詮釋聯大2758號決議 國台辦深夜回應

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日舉行，總統賴清德在會上表示，大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中...

共軍建軍97周年 陸防長：時刻準備粉碎一切分裂行徑

中共即將在8月1日慶祝其建軍97周年，大陸國防部31日晚間在北京舉行招待會，大陸國防部長董軍致詞時強調共軍將會「時刻聽從...

李強主持國常會：加大宏觀調控力度 釋放更多積極信號

央視報導，大陸國務院總理李強31日主持召開國常會，會議提及要優化強化宏觀政策，加大宏觀調控力度，推出讓民眾有感的政策。同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。