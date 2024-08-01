陸建軍節前夕 習近平：建設強大邊海空防

在中共「八一」建軍節前夕，中共總書記習近平強調，邊海空防內涵和外延發生深刻變化，要打造「既能有效維護安全又能有力支撐發展的邊海空防建設格局」，也要與增進與「有關國家」的務實合作，營造「良好周邊環境」。

新華社昨日報導，中共政治局七月卅日進行集體學習，習近平提出，要立足國家安全戰略和軍事戰略全域，「努力建設強大穩固的現代邊海空防」。他表示，邊海空防是國家主權的重要標誌、國家安全的重要門戶、國家發展的重要保障。他並強調，當前世界百年變局加速演進，「我國邊海空防內涵和外延發生深刻變化，影響因素更加錯綜複雜，邊海空防建設面臨新的機遇和挑戰」。

習近平要求，提高衛國戍邊整體能力、打造既能有效維護安全又能有力支撐發展的邊海空防建設格局；同時要「增進同有關國家睦鄰友好和務實合作，為邊海空防建設營造良好周邊環境」。

公開資料顯示，中共政治局此前就邊海空防進行討論乃相當罕見，解放軍報曾指出，大陸已建成邊海防執勤道路三萬餘公里，攔阻設施、影像監控「基本覆蓋重點管控地段」。制度上，大陸設有「國家邊海防委員會」負責協調各地邊海防工作，慣例由大陸防長擔任主任。