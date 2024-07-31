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共軍建軍97周年 陸防長：時刻準備粉碎一切分裂行徑

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共建軍97周年招待會31日晚間在北京舉行，董軍強調共軍時刻準備「遏止和粉碎一切分裂行徑」。（圖／取自中共國防部官網）
中共建軍97周年招待會31日晚間在北京舉行，董軍強調共軍時刻準備「遏止和粉碎一切分裂行徑」。（圖／取自中共國防部官網）

中共即將在8月1日慶祝其建軍97周年，大陸國防部31日晚間在北京舉行招待會，大陸國防部長董軍致詞時強調共軍將會「時刻聽從黨和人民召喚，時刻準備有效捍衛國家利益、遏止和粉碎一切分裂行徑」。

根據大陸國防部官網31日消息，當天晚間，大陸國防部在北京的人民大會堂舉行招待會，出席的共軍高層包含中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立；中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華；中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民。

董軍致詞時表示，共軍「正在新的歷史節點篤定前行，用新時代政治建軍方略引領強軍新征程」。他指出全軍官兵「始終以習近平強軍思想為指引，堅定走中國特色強軍之路，鑄牢絕對忠誠，聚焦備戰打贏精武強能，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，堅決打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰」。

董軍強調，共軍「時刻聽從黨和人民召喚，時刻準備有效捍衛國家利益、遏止和粉碎一切分裂行徑」。他也表示共軍願與各國軍隊一道，「開展務實友好合作，營造公道正義、共建共用的安全格局，共創持久和平、普遍安全的美好世界」。

此外，共軍東部戰區發布31日晚間也發布「戰海疆」MV，當中多次使用共軍對台「聯合利劍—2024A」軍演的內容以及模擬打擊台灣的動畫，包含「進、鎖、擊、斷」等戰術，還有共軍軍艦監視舷號1801的國軍基隆號驅逐艦、飛彈快艇、以及共軍軍機近距離拍攝台灣山脈等畫面，MV歌詞則強調「富強統一，血脈相連我同胞」等。

據新華社報導，8月1日出版的第15期《求是》雜誌將發表中共中央總書記習近平2022年10月16日在中共二十大報告中關於《實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面》。

文章除重申要如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把共軍建成世界一流軍隊，並強調「人民軍隊始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊，有信心、有能力維護國家主權、統一和領土完整」。

中共二十大 共軍 國防部

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