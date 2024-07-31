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李強主持國常會：加大宏觀調控力度 釋放更多積極信號

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強31日主持國務院常務會議，會中強調要加大宏觀調控力度。(中新社)
大陸國務院總理李強31日主持國務院常務會議，會中強調要加大宏觀調控力度。(中新社)

央視報導，大陸國務院總理李強31日主持召開國常會，會議提及要優化強化宏觀政策，加大宏觀調控力度，推出讓民眾有感的政策。同時要進一步穩預期強信心，依靠實打實的政策舉措和改革行動，釋放更多積極信號。

會議主要學習習近平此前對於當前經濟形勢和做好下半年經濟工作的重要講話精神，並討論《中華人民共和國仲裁法（修訂草案）》和《中華人民共和國國家公園法（草案）》。同時，會議還研究其他事項。

會議指出，在宏觀政策上，既要根據已推出政策的施行情況狠抓落實、加快進度，也要研究推出一批操作性強、效果好、讓群眾和企業可感可及的增量政策舉措。

會議強調，要把思想和認識統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷上，堅定信心、奮發進取，把各項工作做實、做深、做到位，增強經濟持續回升向好態勢，切實保障和改善民生，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。

會議提及要突出重點破解難題，創新思路和辦法，集中資源力量攻關，在擴大大陸國內需求、培育壯大新興產業和未來產業、推進高水平對外開放等方面取得更多實質性突破。

大陸國家主席習近平30日主持召開中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢，並部署下半年經濟工作。會議提及當前外部環境變化帶來的不利影響增多，並稱宏觀政策要持續用力、更給力。要加強逆週期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

習近平

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